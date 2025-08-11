Псковcкая обл.
Политика

Денис Жгулев: В округе №3 нужно больше ТОСов

13.08.2025 16:15|ПсковКомментариев: 0

Большое количество территориальных общественных самоуправлений может помочь в решении проблем округа №3, заявил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №3 Денис Жгулев («Новые люди») в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».  

«Я родом из Самары и приехал в Псков строить политическую карьеру, семью. Поэтому жизнь моего округа для меня очень важна. Мы собираем проблемы, проводим социологические опросы, одиночные пикеты по всему городу, включая и третий округ», — сказал Денис Жгулев. 

Кандидат от «Новых людей» выступил за увеличение количества ТОСов на территории округа, так как, по его мнению, множество проблем территории можно решить именно этим путем. 

«Нам поступило много вопросов по поводу состояния домов. Даже не дворовых территорий, а состояния тех же подъездов. Я думаю, нужно поддержать решение о создании ТОСов, чтобы дело шло быстрее. В районе не хватает детских площадок, но нужно понимать, что там частный сектор, нужно думать, как решить эту проблему», — уточнил Денис Жгулев.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 82 человека
