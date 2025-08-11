Политика

На Аляске начались переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.

Фотография: AP Photo / Julia Demaree Nikhinson / РИА Новости

Встреча началась в узком составе. Она проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, пишут РИА Новости.

Ожидается, что позднее к лидерам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.