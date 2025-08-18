Политика

Игорь Сопов: Почти четыре тысячи псковичей уже зарегистрировались на ДЭГ

3 939 человек на сегодняшний день зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании на территории Псковской области. Об этом сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«На сегодняшний день в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 3 939 человек - это нормальная динамика. Мы планируем, что пять-шесть тысяч человек точно зарегистрируются в нём. При подаче заявки нужно убедиться в устойчивости своего интернета, чтобы вся процедура точно была закончена. Вы подаёте заявку на сайте Госуслуг и регистрируетесь, это можно сделать до 8 сентября включительно. А голосовать можно все три дня подряд: 12, 13 и 14 сентября – это 72 часа. Если вы понимаете, что в момент, когда вы решили проголосовать, у вас нет устойчивого интернета, лучше это дело отсрочить, переехать в другую локацию или проголосовать на другой день, чтобы ваш голос был учтён», - рассказал Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что при проблемах с домашним интернетом можно воспользоваться «Зоной доступа Wi-Fi», с помощью которой можно на карте узнать о доступных точках интернета в городе.

«На максимально возможном количестве избирательных участков будет работать проводной интернет, также можно будет получить доступ к компьютерам и проголосовать», - заключил гость студии.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.