700 человек обойдут псковских избирателей с целью информирования о выборах

700 человек в 13 районах обойдут максимальное количество избирателей, чтобы рассказать о местах и способах голосования. Об этом сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«У нас завершился этап подготовки наших информаторов – это члены УИК, которые сейчас прошли обучение. Они ходят в каждое домовладение. Им всем предоставлена специальная программа. Там, где интернет работает, они сразу вносят все данные в программу, и мы их видим в режиме онлайн, а там, где у нас с интернетом проблемы, они оформляют данные на бумажных носителях, и потом мы заносим их в программу. Когда мы туда приходим, то рассказываем нашим избирателям, где они могут проголосовать, какими способами, рассказываем подробно про электронное голосование и вручаем листовки и приглашения на выборы. Проект "Информ УИК" стартует 25 августа, заканчивает работу 10 сентября. За это время порядка 700 человек в 13 районах обойдут максимальное количество наших избирателей», - рассказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что после завершения проекта информирования явка повышается минимум на 1-2%.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.