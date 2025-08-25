Политика

КПРФ выдвинула кандидатов-одномандатников не во всех муниципалитетах Псковской области

КПРФ выдвинула кандидатов-одномандатников не во всех муниципальных образованиях на выборы депутатов окружных Собраний. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не все из нас прошли дистанцию, 33 человека потеряли на этапе регистрации кандидатов. Многие сами решили не выдвигаться. У нас 56 кандидатов в списке, 22 одномандатника. Не во всех муниципальных образованиях выдвинули кандидатов-одномандатников, трезво оценили свои силы», — сказал Петр Алексеенко.

Он уточнил, что в 11 муниципальных образованиях Псковской области работает 21 депутат КПРФ.

Кроме того, в ходе дебатов Петр Алексеенко ответил на критику в адрес псковских коммунистов, высказанную региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым. По мнению либерал-демократа, коммунисты в Псковской области «ничего не делают», и их активность в областном Собрании невелика.

«Проснешься с утра — про ЛДПР говорят из каждого утюга, - поделился впечатлениями Петр Алексеенко. - Законопроекты они подают. Толку-то, что ЛДПР пишет и подает законопроекты, если их все равно не принимают. Эти законопроекты популистские. Какой смысл что-то писать... Наши местные отделения работают — мы провели митинг против повышения тарифов и цен. Есть своя пресса, есть сайт. Мы выступали против филиала "Ельцин-центра" в Москве. Сейчас против руководителей этой организации возбуждают уголовные дела. Это же рассадник русофобии и антисоветизма», — добавил Петр Алексеенко.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.