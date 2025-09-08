Политика

Псковичи смогут проголосовать онлайн с 12 по 14 сентября

Избиратели, которые подали заявку на дистанционное электронное голосование, смогут с 08:00 12 сентября до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Псковичам напомнили, что непосредственно при голосовании рекомендуется использовать стационарное (проводное) подключение к интернету.

«Если вы планируете использовать мобильный интернет, пожалуйста, убедитесь в стабильном и надёжном подключении перед подачей заявления и началом голосования. Точки доступа к бесплатному Wi-Fi в Псковской области можно посмотреть на карте», - напомнили псковичам в избирательной комиссии.

Напомним, 9 247 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подали жители региона.

8 сентября истек срок подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Три человека будут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования от Псковской области.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.