Псковичи смогут проголосовать онлайн с 12 по 14 сентября

Избиратели, которые подали заявку на дистанционное электронное голосование, смогут с 08:00 12 сентября до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Изображение: Избирательная комиссия Псковской области
Псковичам напомнили, что непосредственно при голосовании рекомендуется использовать стационарное (проводное) подключение к интернету.
«Если вы планируете использовать мобильный интернет, пожалуйста, убедитесь в стабильном и надёжном подключении перед подачей заявления и началом голосования. Точки доступа к бесплатному Wi-Fi в Псковской области можно посмотреть на карте», - напомнили псковичам в избирательной комиссии.
Напомним, 9 247 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подали жители региона.
8 сентября истек срок подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
Три человека будут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования от Псковской области.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.