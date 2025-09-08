Свыше девяти тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали псковичи

9 247 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подали жители региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
«9 247 заявлений подано на участие в ДЭГ в 2025 году, что составляет 6% от общего количества избирателей, принимающих участие в избирательных кампаниях в Псковской области», - сообщили в избиркоме.
Напомним, 8 сентября истек срок подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
Три человека будут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования от Псковской области.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.