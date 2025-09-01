Политика

Три человека от Псковской области будут наблюдать за ходом ДЭГ

Три человека будут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования от Псковской области, сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами 2 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы получили большую поддержку, и три человека будут принимать участие в наблюдении за ДЭГ от Псковской области. Ранее такого не было», - сказал Александр Седунов.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.