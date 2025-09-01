Политика

Заканчивается срок подачи заявок на дистанционное электронное голосование

Срок подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) закончится сегодня, 8 сентября, в 20.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео: Избирательная комиссия Псковской области

Заявку можно подать на портале Госуслуги в своём личном кабинете.

«Уважаемые избиратели! При подаче заявления на участие в ДЭГ, а также, непосредственно при голосовании, рекомендуем использовать стационарное(проводное) подключение к сети интернет. Если вы планируете использовать мобильный интернет, пожалуйста, убедитесь в стабильном и надёжном подключении перед подачей заявления и началом голосования. Точки доступа к бесплатному Wi-Fi в Псковской области можно посмотреть на карте», - обратились к псковичам в избирательной комиссии.

Напомним, три человека будут наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования от Псковской области.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.