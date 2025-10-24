Политика

«Единая Россия» решила не проводить съезд в 2025 году

Члены партии «Единая Россия» решили не проводить очередной съезд в 2025 году, для экономии средств и ради того, чтобы сконцентрироваться на предстоящих выборных кампаниях. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

«"Единая Россия" в этом году съезд не проводит, потому что перенесли на следующий год. У нас будет два этапа одного съезда, чтобы утвердить кандидатов и для того, чтобы утвердить повестку, народную программу, с которой мы пойдем. Поэтому в этом году решили не тратить деньги, а продолжать ту работу, которую мы проводим», - пояснил Александр Козловский.

Он заметил, что другие партии наоборот пользуются случаем и проводят свои съезды для привлечения внимания.

«Другие партии используют проведение съезда, тратят деньги на то, чтобы сейчас привлечь к себе внимание. Ну и, соответственно, популистские законопроекты начали появляться в таком большом количестве, в режиме нон-стоп. Мы входим в интересный период. Я думаю, что нашим гражданам России скучать будет некогда. Ну и вас, журналистов, мне кажется, будут радовать как раз эти новости (на темы подготовки к выборам - прим.ред.), как горячие пирожки», - добавил депутат.

Напомним, что в 2026 году будут проводиться несколько крупных избирательных кампаний: по выборам в Государственную Думу, а также в Псковское областное Собрание депутатов.