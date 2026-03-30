Рейтингомер: бизнес вдребезги, новый худрук и спасение утопающей

Салют! ПЛН представляет свежее обозрение активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон за неделю, на которой региональные парламентарии переименовали областное Собрание депутатов в Законодательное Собрание, больше десяти человек выдвинулись на предварительное голосование «Единой России», а Псков стал местом проведения нескольких форумов. Об этом и многом другом подробно рассказывали корреспонденты Псковской Ленты Новостей, а сегодня наш штатный комментатор Господин Рейтингомер выставляет оценки по пятибалльной шкале.

Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Сергей Куклев

Самую низкую отрицательную оценку минус пять ставим бывшему проректору Псковского госуниверситета Сергею Куклеву, который, по версии следствия, являлся соучастником обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий Натальи Ильиной. На минувшей неделе в суде он фактически признал вину и дал невыгодные для экс-ректора ПсковГУ показания. Напомним, что в отношении самого Куклева сейчас расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

-4 Дмитрий Матвеев

Минус четыре получает великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев. Суд отказал группе компаний «Кабош» изменить порядок исполнения мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, утвержденный в рамках дела о банкротстве ООО. Задолженность по налогам и сборам в размере почти 210 млн рублей должна была погашаться в рассрочку на протяжении трех лет равными ежемесячными платежами около 8,5 млн рублей. Но «Кабош» подала заявление в суд с просьбой изменить график, значительно уменьшив сумму ежемесячного платежа. Суд не удовлетворил заявление и отметил, что запрашиваемое снижение платежа и отмена процентов нарушают баланс интересов сторон. Похоже, для известного бизнесмена, экс-депутата областного Собрания настали очень непростые времена.

-3 Владимир Подвальный

Минус три отправляем в адрес бизнесмена, совладельца Великолукского мясокомбината и ряда других компаний Владимира Подвального. Причиной тому - публикуемые в масс-медиа и обсуждаемые в соцсетях данные об убытках и падении в десятки раз выручки фирм, которые ранее приносили многомиллиардную прибыль. К тому же, как следует из публикаций, после закрытия сети магазинов великолукского гиганта было сокращено порядка тысячи сотрудников. Напомним, торговые точки работающего в Псковской области предприятия стали закрываться после переориентации бизнеса на зарубежный азиатский рынок.

-2 Виктор Мусатов

Фото: правительство Псковской области

Двойку с минусом заносим в дневник министра природных ресурсов и экологии Псковской области Виктора Мусатова. Суд обязал возглавляемое им ведомство ликвидировать несанкционированные свалки отходов, расположенные в границах лесного фонда.

-1 Ирина Федорова

Минус один достается директору государственного медиахолдинга Псковской области Ирине Федоровой. ГосСМИ продолжают терять позиции, что лишний раз продемонстрировал опубликованный на неделе рейтинг цитируемости от «Медиалогии» по итогам 2025 года. В целом провластные медиа Псковской области упали — так, ПАИ откатилось на третье место, АиФ-Псков потерял сразу три позиции. И это, конечно, неудивительно: никто их не читает, никто не цитирует, никому они не интересны.

0 Максим Ларин

Фото: Великолукский драматический театр

Нейтральную оценку 0 получает новый художественный руководитель Великолукского драматического театра Максим Ларин. Ранее он был режиссером Рязанского государственного областного театра драмы. При этом уже известен великолукскому зрителю постановками двух спектаклей.

+1 Аркадий Мурылев

Плюс один ставим региональному бизнес-омбудсмену, кандидату в члены ЦК КПРФ Аркадию Мурылеву. Положительной оценкой отмечаем его успехи в спортивной сфере. Глава псковской региональной федерации смешанных боевых единоборств вошел в наблюдательный совет при президенте Союза ММА и возглавил работу объединения в Северо-Западном федеральном округе. Кстати, ожидается, что уже в апреле в Псковскую область вновь приедет легенда российского спорта, почетный президент ММА Федор Емельяненко.

+2 Игорь Максимов

Плюс два заработал директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Высказанное им в эфире ПЛН FM предложение изменить подход к расходам областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и перейти на адресную помощь нашло поддержку у экспертов. Многие из них согласны, что абсолютно неправильно, когда де-факто одинаковая помощь оказывается всем, независимо от доходов граждан — будь то преуспевающий бизнесмен или едва сводящий концы с концами пенсионер.

+3 Нинель Салагаева

Строчкой выше, на плюс три, поднялась вице-губернатор Псковской области по экономике Нинель Салагаева. Положительную оценку она получает за прогресс и новые проекты особой экономической зоны «Моглино». Там уже реально работает порядка 13 компаний-резидентов, а инвестиции составляют миллиарды рублей. Таким образом, фиксируем, что наконец-то появились правильный вектор движения ОЭЗ «Моглино» и контуры того, что нам обещали с самого начала.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставим депутату Госдумы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. На минувшей неделе он с парламентской трибуны представил изменения в закон о промышленной политике. А в Пскове провел съезд регионального Союза промышленников и предпринимателей, работой которого руководит, после чего отправился в Москву и там принял участие уже во всероссийском съезде РСПП.

+5 Анна Домахина

Фото: прокуратура Псковской области

Максимально высокую оценку плюс пять заслужила заместитель прокурора Печорского района Анна Домахина. Она спасла жизнь 7-летнего ребенка. Направляясь в суд, работник прокуратуры проходила через городской парк и заметила, что в пруду тонет девочка. Не раздумывая, Анна Домахина бросилась к воде и приняла все необходимые меры, чтобы спасти утопающую. Благодаря грамотным действиям сотрудницы прокуратуры трагедии удалось избежать.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи в апреле!