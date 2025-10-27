Политика

Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо

Делать выводы по итогам прошедших выборов и проводить работу над ошибками призвал представителей политических партий председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Соответствующую рекомендацию он озвучил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио ПЛН FM (102,6 FM), отвечая на слова другого участника передачи — руководителя регионального отделения «Справедливой России», депутата областного Собрания Олега Брячака.

«Самый простой способ - это сказать своим избирателям и соратникам по партиям: нас обманула Избирательная комиссия. Это самое простое. Самое сложное — сделать выводы и провести работу над ошибками», - высказал свою позицию глава Избирательной комиссии Псковской области и призвал лидера псковских справедливороссов не запугивать облизбирком множественными жалобами в будущем, а подходить к решению возникающих вопросов конструктивно.

«Каждый год возникают вопросы, что кто-то пришел и что-то сделал. В любой момент, когда вам кажется, что что-то произошло, нужно написать заявление, и мы все вместе посмотрим, что же там произошло. Пугать нас заваливанием жалобами не надо. Мы получаем огромное количество обращений. Каждый раз в день голосования мы отвечаем заявителям по существу. Мы не получили ни одной жалобы по тем районам, которые вами были названы. В следующем году мы опять соберем все партии, расскажем, как все происходит, и проведем обучение, когда будем открывать модельный избирательный участок», - пообещал Игорь Сопов.

Кроме того, он напомнил, что Избирательная комиссия Псковской области традиционно после выборов проводит встречи с политическими партиями, на которой обсуждаются вопросы, возникшие в ходе подготовки и проведения выборов. Такое мероприятие прошло в середине октября по итогам избирательных кампаний в муниципальных образованиях Псковской области. Ни у одной из партий, по словам Игоря Сопова, вопросов к облизбиркому не возникло. Как отмечают в Избирательной комиссии Псковской области, подобные встречи способствуют открытому диалогу и эффективной обратной связи, позволяя учесть все замечания и инициативы. В 2025 году это особенно важно, так как в следующем году предстоит масштабная федеральная кампания — выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

Напомним, «Армрестлинг» - программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения и персоны. Сегодня участниками передачи стали председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак.