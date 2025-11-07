Политика

Глав новых округов Псковской области изберут 10-11 ноября

Глав вновь образованных муниципальных округов в Псковской области изберут 10-11 ноября на сессиях окружных Собраний депутатов.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

Ранее избрали председателей Собраний депутатов в 11 образованных муниципальных округах Псковской области.

Напомним, с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва.