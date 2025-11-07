Иван Мешков сложил полномочия главы района и поблагодарил гдовичей за поддержку

Глава Гдовского района Иван Мешков не подавал документы на выдвижение на пост главы Гдовского муниципального округа, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Иван Мешков / Telegram
Напомним, главой Гдовского муниципального округа назначена бывший заместитель министра культуры Псковской области, заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Вера Алексеева. Ее кандидатуру поддержали единогласно все 16 депутатов.
В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.
Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.