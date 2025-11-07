Политика

Иван Мешков сложил полномочия главы района и поблагодарил гдовичей за поддержку

Глава Гдовского района Иван Мешков не подавал документы на выдвижение на пост главы Гдовского муниципального округа, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Мешков / Telegram

«В связи с муниципальной реформой на четвертом заседании Собрания депутатов Гдовского муниципального округа депутатами принято решение о прекращении моих полномочий в качестве главы Гдовского района. Документы на конкурс я не подавал. От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас за активное участие в жизни района, поддержку и сотрудничество на протяжении этого важного этапа. Ваша ответственность, трудолюбие и патриотизм — главные составляющие успехов и стабильности. За время работы главы были реализованы значимые проекты, улучшено качество жизни, сохранены культурные традиции и укреплено чувство единства. Это стало возможным благодаря вашему доверию и совместным усилиям. Желаю всем благополучия, здоровья и новых достижений на благо родной земли. Уверен, что вместе мы продолжим развивать Гдовский район. Спасибо за ваше понимание и поддержку!» - написал Иван Мешков.

Напомним, главой Гдовского муниципального округа назначена бывший заместитель министра культуры Псковской области, заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Вера Алексеева. Ее кандидатуру поддержали единогласно все 16 депутатов.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.