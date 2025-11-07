Политика

Бывший замминистра культуры назначена главой Гдовского округа

Главой вновь образованного Гдовского муниципального округа стала бывший заместитель министра культуры Псковской области, заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Вера Алексеева, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников.

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

Ранее Гдовский район возглавлял экс-депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Иван Мешков. На прошедших в 2024 году выборах его кандидатуру поддержали 61,52% избирателей.

Вера Алексеева 1 сентября 2025 года покинула пост заместителя министра культуры Псковской области и перешла на работу в Гдовский район, где сменила Владимира Журавлёва в должности заместителя главы Гдовского района по социальным вопросам.

Сегодня на сессии депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва состоялось назначение главы округа. Кандидатов было двое: Вера Алексеева и Дмитрий Иванов. Кандидатуру экс-замминистра культуры поддержали единогласно все 16 депутатов.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.