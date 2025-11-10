Политика

Главой Пустошкинского муниципального округа стал Юрий Кравцов

Главой вновь образованного Пустошкинского муниципального округа стал бывший глава района Юрий Кравцов, его кандидатуру единогласно поддержали все 14 присутствующих депутатов, всего было два претендента, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников.

Фото правительства Псковской области

Юрий Кравцов родился 6 апреля 1972 года в городе Пустошка Псковской области.

В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную инженерно-экономическую Академию по специальности «Экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве», квалификация – инженер-экономист.

С 1996 по 2002 год – старший госналогинспектор отдела юридических лиц, государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц, старший государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц, старший госналогинспектор Отдела работы с налогоплательщиками Пустошкинского района в Государственной налоговой инспекции по Пустошкинскому району.

С 2003 по 2008 год - администратор Пустошкинского районного суда.

С 2008 по 2018 год - начальник АЗС №58, начальник АЗК №12, начальник комплекса АЗК «Опочка».

В 2018 году работал заместителем директора ООО «Березно».

В 2019 году работал старшим егерем в ООО «Березно», главным инженером в ООО «Техноснаб».

С декабря 2020 года по апрель 2023 года - глава администрации городского поселения «Пустошка».

23 апреля 2023 года на довыборах избран главой Пустошкинского района.

Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Пустошкинском районе Собрание возглавил индивидуальный предприниматель Дмитрий Зарембо.