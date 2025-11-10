Политика

Дмитрия Быстрова избрали главой Островского округа

Главой вновь образованного Островского муниципального округа стал действующий глава Дмитрий Быстров, его избрали единогласно, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников.

С 26 апреля по 27 мая 2016 года Дмитрий Быстров являлся исполняющим обязанности главы администрации Островского района. С 30 мая по 18 сентября 2017 года - глава администрации Островского района. 18 сентября того же года возглавил Островский район. Затем Дмитрий Быстров одержал победу на муниципальных выборах, которые прошли с 9 по 11 сентября. Его кандидатуру поддержали более 3,9 тысячи человек, или свыше 61% избирателей.

Смотрите также Дмитрий Быстров вступил в должность главы Островского района

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Островском районе Собрание возглавил ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Обризан.