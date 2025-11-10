«Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли новый железный занавес?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Еврокомиссия рекомендовала европейским странам отказаться от выдачи россиянам многократных шенгенских виз. Подавляющее большинство граждан Российской Федерации больше не смогут получать мультивизы. Каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза, им придется заново обращаться в консульства. Фактически это означает, что россияне будут получать шенген только с возможностью однократного въезда. После того как путешествие закончится, заявители должны снова обращаться в консульство, собирать полный пакет документов и оплачивать сборы. Стоимость оформления этой визы может подскочить в полтора-два раза, увеличатся и сроки рассмотрения документов.
Впрочем, и до вступления в силу нового запрета россияне постоянно сталкивались с новыми ограничениями при получении шенгена и поездках в Европу. Например, в октябре некоторые туристы столкнулись с тем, что Швеция начала аннулировать их визы при отсутствии иностранной медицинской страховки.
В очередной раз Евросоюз и государства Шенгенского соглашения устанавливают новые барьеры и ограничения для жителей нашей страны. Если в период холодной войны на Западе, наоборот, боролись против железного занавеса и старались привлечь к себе граждан Советского Союза, показав им стандарты жизни в старой Европе, нынешние европейские лидеры сами строят этот железный занавес, отгораживаются от России и не хотят пускать на свою территорию жителей нашей страны. Очевидно, что запрет мультивиз для россиян — это следующий шаг к полному запрету на любые коммуникации.
Увеличение ограничений в туристической сфере странами ЕС по отношению к нам вызывает у некоторых политиков вопросы, не стоит ли России задуматься об аналогичных действиях? Должна ли наша страна вслед за Евросоюзом тоже ужесточить правила въезда европейцев, чтобы в Россию не ездили туристы из недружественных западных стран? К слову, у нас до сих пор турфирмы продают псковичам туры в Европу, а надо ли россиянам посещать Евросоюз, вкладывать свои деньги в развитие туриндустрии недружественных стран, раз уж они нас так не любят? Мы решили задать все эти вопросы не только политикам, но и представителям бизнеса, туризма и общественной сферы в программе «Дневной дозор».
Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин считает, что в вопросе с восстановлением железного занавеса, одинаково непроницаемого как для гостей нашей страны, так и для ее граждан, как это было во времена СССР, нужно быть очень осторожными. Он назвал плюсы и минусы, которые могут возникнуть в результате ответных действий России на запретительскую политику Запада.
Директора холдинга NPN Игоря Савицкого очень возмущает тот факт, что россиянам что-либо запрещают или же ограничивают в передвижении. Но идея о введении подобия железного занавеса не нравится ему еще больше, так как, по мнению Игоря Савицкого, это будет являться нарушением Конституции РФ, гарантирующей нам право на передвижение. Также Игорь Савицкий считает, что на прекращение вывоза капитала из страны нашими соотечественниками это никак не повлияет.
Депутат Псковской городской Думы и педагог Татьяна Пасман испытывает сожаление от того, что страны Запада вводят все новые запреты и ограничения в отношении граждан России, потому что взаимодействие между нами и нашими соседями было взаимовыгодным и взаимоинтересным. Также Татьяна Пасман считает, что ввод ответных ограничений против туристов из ныне недружественных стран — отнюдь не лучшая идея, которая может нам же и навредить.
Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова сообщила, что туры из России в Европу действительно есть, но теперь они стали очень дорогими, логистически неудобными, перелеты возможны лишь через транзитные точки, такие как Стамбул и Белград. Также Светлана Баранова рассказала о том, что европейские туристы тоже посещают Псков, но происходит это очень редко, и наш регион для европейских путешественников в Россию является чаще всего транзитным. По словам Светланы Барановой, вводить какие-либо запреты на въезд в Россию — это бесполезная затея.
Куратор авторских авиатуров в Европу псковского турагентства «Турботрэвел» Полина Шконда сообщила, что она категорически против ввода запретов на въезд россиян в страны Евросоюза. Также, по ее мнению, решение Европы разорвать с Россией все туристические отношения на псковском туристическом потоке никак не скажется. По ее словам, гуляя по родному городу, она замечает очень много туристов со всей России, а номерной фонд в псковских отелях никогда не пустует.
Президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов убежден, что, вводя всевозможные запреты, наши недружественные соседи сами себя наказывают. Владимир Зубов рассказал, почему считает, что вводить ответные ограничительные меры против стран Евросоюза не стоит.
В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Некоторые комментаторы считают, что запрет на въезд европейцам в Россию бесполезен, так как он постфактум существует еще со времен пандемии. Другие убеждены, что вводить ответные запреты на пересечение российских границ туристами из недружественных стран не нужно — пусть приезжают и смотрят, что наша жизнь хуже от санкций не стала. Так или иначе, «за» ужесточение правил въезда европейцев в Россию или вообще запрет на пересечение границы иностранными туристами не выступил ни один из наших комментаторов. Многие из них все еще надеются на то, что в обозримом будущем наступят мирные времена и дружеские, добрососедские отношения будут восстановлены.
Александра Братчикова