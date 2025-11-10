Политика

«Дневной дозор»: Нужен ли новый железный занавес?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли новый железный занавес?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Еврокомиссия рекомендовала европейским странам отказаться от выдачи россиянам многократных шенгенских виз. Подавляющее большинство граждан Российской Федерации больше не смогут получать мультивизы. Каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза, им придется заново обращаться в консульства. Фактически это означает, что россияне будут получать шенген только с возможностью однократного въезда. После того как путешествие закончится, заявители должны снова обращаться в консульство, собирать полный пакет документов и оплачивать сборы. Стоимость оформления этой визы может подскочить в полтора-два раза, увеличатся и сроки рассмотрения документов.

Впрочем, и до вступления в силу нового запрета россияне постоянно сталкивались с новыми ограничениями при получении шенгена и поездках в Европу. Например, в октябре некоторые туристы столкнулись с тем, что Швеция начала аннулировать их визы при отсутствии иностранной медицинской страховки.

В очередной раз Евросоюз и государства Шенгенского соглашения устанавливают новые барьеры и ограничения для жителей нашей страны. Если в период холодной войны на Западе, наоборот, боролись против железного занавеса и старались привлечь к себе граждан Советского Союза, показав им стандарты жизни в старой Европе, нынешние европейские лидеры сами строят этот железный занавес, отгораживаются от России и не хотят пускать на свою территорию жителей нашей страны. Очевидно, что запрет мультивиз для россиян — это следующий шаг к полному запрету на любые коммуникации.

Увеличение ограничений в туристической сфере странами ЕС по отношению к нам вызывает у некоторых политиков вопросы, не стоит ли России задуматься об аналогичных действиях? Должна ли наша страна вслед за Евросоюзом тоже ужесточить правила въезда европейцев, чтобы в Россию не ездили туристы из недружественных западных стран? К слову, у нас до сих пор турфирмы продают псковичам туры в Европу, а надо ли россиянам посещать Евросоюз, вкладывать свои деньги в развитие туриндустрии недружественных стран, раз уж они нас так не любят? Мы решили задать все эти вопросы не только политикам, но и представителям бизнеса, туризма и общественной сферы в программе «Дневной дозор».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин считает, что в вопросе с восстановлением железного занавеса, одинаково непроницаемого как для гостей нашей страны, так и для ее граждан, как это было во времена СССР, нужно быть очень осторожными. Он назвал плюсы и минусы, которые могут возникнуть в результате ответных действий России на запретительскую политику Запада.

«Конечно, все железные занавесы для нас не очень приемлемы. Но в дипломатии есть правило: реагировать так, как оппоненты реагируют. Поэтому Россия на недружественные шаги может отвечать так же. Думаю, что это будет оправдано. Хотя мы видим и другие примеры. Когда наша страна не идет на антигуманные меры, потому что много наших соотечественников работает в Евросоюзе. Им надо общаться с родными, которые живут здесь. Если вводить эти меры, то делать так, чтобы они не затронули наших соотечественников, проживающих за рубежом».

Директора холдинга NPN Игоря Савицкого очень возмущает тот факт, что россиянам что-либо запрещают или же ограничивают в передвижении. Но идея о введении подобия железного занавеса не нравится ему еще больше, так как, по мнению Игоря Савицкого, это будет являться нарушением Конституции РФ, гарантирующей нам право на передвижение. Также Игорь Савицкий считает, что на прекращение вывоза капитала из страны нашими соотечественниками это никак не повлияет.

«Мне кажется, что эта мера носит репрессивный характер по отношению к собственным гражданам. Это как "враги нам делали плохо, давайте бомбить Воронеж ", по такой схеме. Я считаю, это очень неудачная инициатива, антинародная. Что касается вывоза капитала, вывозят вообще капитал страны не туристы, а те люди, которые к России на самом деле имеют малое отношение, потому что у них по два гражданства, по три паспорта в кармане. Те люди, которые торгуют нефтью, газом и нашими ресурсами, это и есть вывоз капитала из страны. Инициатива носит репрессивный характер, что называется, просто мешает людям жить. Я считаю, что это неправильно, у нас и так проблем более чем достаточно».

Депутат Псковской городской Думы и педагог Татьяна Пасман испытывает сожаление от того, что страны Запада вводят все новые запреты и ограничения в отношении граждан России, потому что взаимодействие между нами и нашими соседями было взаимовыгодным и взаимоинтересным. Также Татьяна Пасман считает, что ввод ответных ограничений против туристов из ныне недружественных стран — отнюдь не лучшая идея, которая может нам же и навредить.

«Вводить встречные санкции, на мой взгляд, это вести себя абсолютно по-детски. Если меня обидели, я дам сдачи ровно так же, а может быть, и больше. Потому что мы тем самым отрубаем и говорим, что нам не нужно всё то, что родилось от совместного российско-западного сотрудничества за многие столетия, и этим мы усугубляем противостояние. На мой взгляд, это неконструктивный путь решения существующей напряженности. В этом смысле гораздо более правильным является демонстрация того, что мы открыты и готовы к сотрудничеству. И как только появится такая возможность, мы будем ее продолжать. Это взрослый правильный путь. Во всяком случае, с педагогической позиции абсолютно такой подход, на мой взгляд, необходим. А уже политический, сами понимаете, это очень тонкая материя, когда некоторые действия конкретных политиков определяются их собственной частной позицией. Это очень печально. У нас был опыт железного занавеса. Он неблагоприятно закончился отнюдь не для тех, кто этот занавес поддержал. Поэтому я считаю, что этого делать не нужно».

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова сообщила, что туры из России в Европу действительно есть, но теперь они стали очень дорогими, логистически неудобными, перелеты возможны лишь через транзитные точки, такие как Стамбул и Белград. Также Светлана Баранова рассказала о том, что европейские туристы тоже посещают Псков, но происходит это очень редко, и наш регион для европейских путешественников в Россию является чаще всего транзитным. По словам Светланы Барановой, вводить какие-либо запреты на въезд в Россию — это бесполезная затея.

«Давайте будем говорить с точки зрения туроператора, который работает в городе Пскове. Для нас вопрос оформления мультивиз для жителей города закончился ещё с началом пандемии. И, по сути дела, в 2022 году визу так и было невозможно открывать в связи с тем, что ещё не заканчивались ограничительные меры, которые принимались в связи с коронавирусной инфекцией. Так что на протяжении пяти лет ни о каких многократных видах туристических направлений Евросоюза и речи не шло. Поэтому это просто постфактум. Если это и так невозможно, то зачем что-то запрещать? В чем это будет заключаться? Если это принято на дипломатическом уровне, значит, должны быть ответные меры. Хотя Беларусь давным-давно отклоняет, и она находилась под санкциями, но вместе с тем Лукашенко (Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь — ред.) не отменял возможность въезда для граждан Евросоюза к себе в страну, и тем самым он обеспечил себе и туристический поток, и, в принципе, мне кажется, это достаточно интересный политический шаг. Нам к вам нельзя, но посмотрите, как мы хорошо живём».

Куратор авторских авиатуров в Европу псковского турагентства «Турботрэвел» Полина Шконда сообщила, что она категорически против ввода запретов на въезд россиян в страны Евросоюза. Также, по ее мнению, решение Европы разорвать с Россией все туристические отношения на псковском туристическом потоке никак не скажется. По ее словам, гуляя по родному городу, она замечает очень много туристов со всей России, а номерной фонд в псковских отелях никогда не пустует.

«Я считаю, что отказ европейских стран принимать российских туристов сказывается, прежде всего, на их экономике. Они все плачут, естественно. Чтобы в России не было такой же ситуации, пускай они все к нам едут и везут денежки в нашу страну. Почему нет? Мне кажется, все политики, которые это озвучивают, давно уже отправили своих детей и семьи учиться и жить за границу. И озвучивать такие предложения — это, по меньшей мере, нелепо, нечестно. Я надеюсь, что такого никогда не произойдёт, потому что в любом случае это ограничение прав человека, ограничение какого-либо выбора. Был опыт жизни с железным занавесом. Мы, слава Богу, при нем не жили, мы ещё молодое достаточно поколение, но на долю наших родителей это выпало. Поэтому я надеюсь, что этого никогда не повторится, и мы, и наши дети будем иметь возможность передвигаться и выбирать то, что нам интересно, а не то, что нам диктуют».

Президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов убежден, что, вводя всевозможные запреты, наши недружественные соседи сами себя наказывают. Владимир Зубов рассказал, почему считает, что вводить ответные ограничительные меры против стран Евросоюза не стоит.

«Больше всего страдаем не мы, страдают они от потерянных контактов с Россией. И в этом плане наша политика по поводу того, что приезжайте к нам, посмотрите, насколько, скажем так, мы "загнили", насколько мы от ваших санкций вообще "обессилили" (всё это в кавычках, конечно), и сделайте сами выводы. Не слушайте вы те правительства, которые вам втюхивают, в уши вставляют, что мы тут прямо на коленях ползком пытаемся добраться до вашего счастливого европейского будущего. Я считаю, что не нужно уподобляться таким упырям, которыми, по сути дела, стали правительства наших соседних государств. Люди явно не разделяют их политику и позицию. Пусть они судят о том, насколько их реальные запреты и фальшивые доводы о том, что это нужно делать, работают. А мы уж как-нибудь справимся и без мультивиз, будем заниматься тем, чем мы занимались. Я всегда считаю, что чем больше мы опираемся на собственную экономику и развиваем её, тем больше смысл в нашей жизни».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Некоторые комментаторы считают, что запрет на въезд европейцам в Россию бесполезен, так как он постфактум существует еще со времен пандемии. Другие убеждены, что вводить ответные запреты на пересечение российских границ туристами из недружественных стран не нужно — пусть приезжают и смотрят, что наша жизнь хуже от санкций не стала. Так или иначе, «за» ужесточение правил въезда европейцев в Россию или вообще запрет на пересечение границы иностранными туристами не выступил ни один из наших комментаторов. Многие из них все еще надеются на то, что в обозримом будущем наступят мирные времена и дружеские, добрососедские отношения будут восстановлены.

Александра Братчикова