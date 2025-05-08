Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»
ПЛН 25 лет
Доставка газа прекращается с 1 января
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 07.11.2025 14:490 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы 06.11.2025 17:180 Сергей Кудь-Сверчков: ИИ будет помогать космонавтам в работе с отчетами 06.11.2025 11:010 К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд 05.11.2025 17:480 Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса 05.11.2025 17:250 Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 10:003 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы

07.11.2025 14:49|ПсковКомментариев: 0

Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, следует из распространенного заявления.

«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — говорится в его тексте.

Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза. Накануне представитель ЕК Маркус Ламмерт отмечал, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.

О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.

При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, в 2024 году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысячи по сравнению с 2019-м, когда ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 231 человек
07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади 07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест 07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области
07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку 07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО 07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года
07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове 07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж 07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября
07.11.2025, 14:490 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы 07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре 07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах
07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах 07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами 07.11.2025, 14:010 Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25%
07.11.2025, 13:410 Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей 07.11.2025, 13:330 Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев 07.11.2025, 13:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии 07.11.2025, 13:160 Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова
07.11.2025, 13:150 Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер» 07.11.2025, 13:060 На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари 07.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 12:580 В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства»
07.11.2025, 12:550 Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество 07.11.2025, 12:450 Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей 07.11.2025, 12:420 Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ 07.11.2025, 12:380 В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды»
07.11.2025, 12:340 Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике 07.11.2025, 12:241 Пять человек уже приняли участие в обсуждении бюджета Псковской области на 2026 год 07.11.2025, 12:142 Две крупнейшие газовые компании Псковской области объединяются 07.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения
07.11.2025, 12:031 В Италии отменили выступление недавно побывавшего в Пскове оперного певца 07.11.2025, 11:510 По факту убийства шпица в псковской деревне Родина возбудили уголовное дело 07.11.2025, 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025, 11:460 Ученые предупредили о начале мощнейшей магнитной бури
07.11.2025, 11:440 В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту 07.11.2025, 11:280 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 11:220 33 объекта порховской усадьбы Строгановых признали культурным наследием РФ 07.11.2025, 11:180 В Себежском районе пройдет турнир по самбо памяти бойца СВО Ивана Егорова
07.11.2025, 11:150 Побывавшие за границей SIM-карты россиян планируют на сутки отключать от Сети 07.11.2025, 11:100 Возле усадьбы Строгановых в порховской деревне Волышово выставили охрану 07.11.2025, 11:030 Великолучанина будут судить за покушение на тройное убийство 24 года назад 07.11.2025, 11:000 Наталья Федорова: Цифры свидетельствуют о растущем год от года турпотоке на Талабы
07.11.2025, 10:471 «Дневной дозор»: Каким будет следующий состав Госдумы? 07.11.2025, 10:410 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения 07.11.2025, 10:380 Пскович украл женскую сумочку на набережной и потратил все наличные в ПАБе 07.11.2025, 10:230 Отошел к Господу 98-летний духовник Великолукской епархии Иоанн Миронов
07.11.2025, 10:151 «Дружину» хотят привлекать к охране российско-белорусской границы в Псковской области 07.11.2025, 10:071 Миллионы людей страдают от абьюза. Банков! 07.11.2025, 10:050 «Пастырь»: Святой апостол Иаков. ВИДЕО 07.11.2025, 09:550 Вечер живой музыки в GURAVI
07.11.2025, 09:490 В заброшенном доме в Новоржевском округе пресекли выращивание конопли 07.11.2025, 09:400 Антон Мороз о состоянии дворов в округе №3 07.11.2025, 09:350 Дачный дом горел в пустошкинской деревне Ботаково 07.11.2025, 09:340 Фотофакт: У «Европарка» в Пскове не работает светофор
07.11.2025, 09:300 Только 10% псковичей боятся потерять работу - опрос 07.11.2025, 09:150 Более 80 профессиональных праздников насчитывается в России 07.11.2025, 09:000 Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года 07.11.2025, 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность
07.11.2025, 08:400 Новый пожарно-спасательный пост в Порховском районе введут в эксплуатацию в апреле 2026 года 07.11.2025, 08:200 Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года 07.11.2025, 08:000 Максимальная выплата по больничному вырастет до 8,5 тысяч рублей 07.11.2025, 07:300 День воинской славы в честь парада на Красной площади 1941 года отмечают 7 ноября
07.11.2025, 07:000 День Великой Октябрьской социалистической революции празднуют 7 ноября 06.11.2025, 23:420 Водитель КАМАЗа перестроился в «Шкоду» на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025, 22:002 Эксперт назвал причины роста тарифов на связь в 2026 году 06.11.2025, 21:360 Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России
06.11.2025, 21:200 Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Пскове 06.11.2025, 21:000 Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками 06.11.2025, 20:400 Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год 06.11.2025, 20:250 На цикл мероприятий, посвященных археологическому сезону 2025 года, приглашают псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru