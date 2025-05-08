В России и мире

Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы

Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, следует из распространенного заявления.

«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — говорится в его тексте.

Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза. Накануне представитель ЕК Маркус Ламмерт отмечал, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.

О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.

При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, в 2024 году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысячи по сравнению с 2019-м, когда ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.