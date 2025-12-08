«Единая Россия» подвела итоги года: 248 законодательных инициатив и победа на ЕДГ-2025

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел итоговое заседание Генсовета партии. Он рассказал, что ЕР практически завершила выполнение действующей народной программы. Только в этом году партийцы внесли в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, большинство из которых направлено на реализацию ее положений. Ключевой документ корректируется в соответствии со значимыми изменениями в жизни страны и экономики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Фотографии: «Единая Россия»
Он добавил, что финансирование народной программы будет увеличено на 174 миллиарда рублей. Контролировать ход ее исполнения могут граждане. Так, ЕР реализует проект «Партийный десант», участниками которого стали более миллиона россиян. Они следили за соблюдением сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий. Председатель партии подчеркнул, что обо всей проделанной работе необходимо подробно рассказать избирателям и параллельно запустить площадки для сбора предложений в новую версию программы.
Всего в 2026 году на ее реализацию из бюджета будет направлено 5,9 триллиона рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, рассказывая об итогах года.
В обращении, принятом на заседании Генсовета, партийцы призвали сторонников и всех жителей РФ принять участие в диалоге о будущем страны. Граждане могут обозначить существующие проблемы и предложить инициативы, которые будут включены в новую редакцию главного партийного документа.
Добавим, важным итогом 2025 года стала победа партии на ЕДГ-2025. Ее кандидаты получили 80% всех мандатов. Среди них — 890 ветеранов спецоперации. ЕР продолжит поддерживать участников СВО, которые выбрали политическую карьеру.