Политика

«Единая Россия» подвела итоги года: 248 законодательных инициатив и победа на ЕДГ-2025

13.12.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел итоговое заседание Генсовета партии. Он рассказал, что ЕР практически завершила выполнение действующей народной программы. Только в этом году партийцы внесли в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, большинство из которых направлено на реализацию ее положений. Ключевой документ корректируется в соответствии со значимыми изменениями в жизни страны и экономики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии. 

Фотографии: «Единая Россия» 

«Одно из главных подтверждений этому — забота об участниках спецоперации и членах их семей. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. И только в этом году обеспечила принятие 17 законов, которые усилили эту поддержку», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что финансирование народной программы будет увеличено на 174 миллиарда рублей. Контролировать ход ее исполнения могут граждане. Так, ЕР реализует проект «Партийный десант», участниками которого стали более миллиона россиян. Они следили за соблюдением сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий. Председатель партии подчеркнул, что обо всей проделанной работе необходимо подробно рассказать избирателям и параллельно запустить площадки для сбора предложений в новую версию программы.

Всего в 2026 году на ее реализацию из бюджета будет направлено 5,9 триллиона рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, рассказывая об итогах года.

«Наша главнейшая задача — чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть», — заявил он.

В обращении, принятом на заседании Генсовета, партийцы призвали сторонников и всех жителей РФ принять участие в диалоге о будущем страны. Граждане могут обозначить существующие проблемы и предложить инициативы, которые будут включены в новую редакцию главного партийного документа.

«Сейчас Россия с оружием в руках защищает национальные интересы и право самостоятельно решать свою судьбу. Мы не позволим тем, кто хочет столкнуть нашу страну с пути укрепления и развития, как в конце прошлого века, добиться своего. В таких условиях объединяющая роль партии только усилилась, — говорится в обращении. — Сегодня мы призываем всех: участвуйте в создании народной программы! Выдвигайте свои идеи, обозначайте проблемы, говорите о том, что нужно изменить. Этот диалог – не формальность. Он станет основой реальной государственной политики».

Добавим, важным итогом 2025 года стала победа партии на ЕДГ-2025. Ее кандидаты получили 80% всех мандатов. Среди них — 890 ветеранов спецоперации. ЕР продолжит поддерживать участников СВО, которые выбрали политическую карьеру.

Источник: Псковская Лента Новостей
Источник: Псковская Лента Новостей
