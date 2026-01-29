КПРФ выступила за реформу управления в Псковской области

На сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко призвал пересмотреть подход к назначению руководящих кадров в правительстве области. Основной акцент он сделал на необходимости опоры на местных специалистов, обладающих глубоким знанием региона и его проблем, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2018 году, после выборов губернатора, я высказал предложение, что при формировании руководящих должностей в администрации области нужно опираться на местные кадры, — заявил Петр Алексеенко. — Предлагал использовать советский опыт номенклатуры кадров, предполагающий подбор, обучение, расстановку и контроль. И такие добросовестные кадры были и есть в нашей области».

По его словам, именно в период работы опытных псковских руководителей шло активное развитие промышленности, сельского хозяйства и дорожной инфраструктуры. «Ежегодно вводились в строй новые школы, жилые дома, коммунальные объекты. Началась массовая застройка сельских населённых пунктов, были заасфальтированы дороги внутри деревень. На этом наследии мы и сейчас живём», — подчеркнул он.

Однако сегодня, по мнению депутата, основная ставка делается на приезжих специалистов, которые не успевают вникнуть в региональные реалии. «Не успели вникнуть в проблемы областного образования руководитель и заместитель, как их сменил новый иногородний. Он тоже не сразу включится в работу», — заявил Петр Алексеенко.

Особую критику он высказал в адрес руководства в сфере ЖКХ. «Курировали её заезжие заместитель губернатора Василий Осипов и Сергей Грахов, который ещё три года назад обещал построить перерабатывающий комплекс. Их уже давно нет, а проблемы остались», — сказал персек обкома КПРФ, ссылаясь на данные Счётной палаты: на 1 октября программы министерства строительства и ЖКХ были исполнены всего на 14,1%.

«Недавно это ярко проявилось в Плюсском и Гдовском округах — люди замерзали в квартирах. Сейчас за ЖКХ отвечает вице-губернатор Игорь Шатурный — также некоренной житель Псковщины. Нет информации, что он лично сделал для наладки работы котельных», — добавил депутат.

Петр Алексеенко предложил сократить штат министерства строительства и ЖКХ — около 40 человек на 24 муниципальных округа — и направить высвобожденные средства в муниципалитеты. «Может, их сократить наполовину? А фонд передать в округа. Возможно, там и нашлись бы грамотные руководители», — предположил он.

Также парламентарий выступил за внесение изменений в устав Псковской области: «Сейчас мы, депутаты, можем отстранить губернатора, но не его заместителей и министров. При переназначении нужно ввести процедуру согласования. Это повысит ответственность».