Общество

Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области

Министр образования Псковской области Андрей Ермаков оставил свой пост. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, он уволился с сегодняшнего дня.

«Распоряжение поступило сегодня», - сообщил один из источников ПЛН.

Напомним, Андрей Ермаков избавился от приставки врио в должности председателя комитета по образованию Псковской области летом 2024 года. Комитет возглавлял с 2021 года. До этого занимал должность директора школы №1362 в Москве. Закончил МГИМО по специальности «Международные отношения».

