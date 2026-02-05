Первая предвыборная встреча избиркома с политическими партиями проходит в Пскове

О дистанционном открытии избирательных счетов кандидатов рассказывают псковским политикам на первой рабочей встрече Избирательной комиссии Псковской области с политическими партиями в преддверии избирательных кампаний 2026 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Некоторые члены избирательных комиссий присутствуют на встрече с помощью видеоконференцсвязи.
На мероприятии обсуждают вопросы, связанные с предстоящими в 2026 году избирательными кампаниями, в том числе методические рекомендации по дистанционному открытию специальных избирательных счетов кандидатов, условия дистанционного открытия кандидатами специальных избирательных счетов и порядок действий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам.
На вопросы руководителей партий отвечают представители Псковского отделения ПАО «Сбербанк». Они подробно расскажут о работе нового цифрового сервиса, разработанного специально для упрощения процедуры открытия счетов.
Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.