Первая предвыборная встреча избиркома с политическими партиями проходит в Пскове

О дистанционном открытии избирательных счетов кандидатов рассказывают псковским политикам на первой рабочей встрече Избирательной комиссии Псковской области с политическими партиями в преддверии избирательных кампаний 2026 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Некоторые члены избирательных комиссий присутствуют на встрече с помощью видеоконференцсвязи.

«Я думаю, что практику ВКС мы теперь введем, и все комиссии будут присутствовать у нас на наших мероприятиях, - сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. - Наша основная тема сегодня - дистанционное открытие избирательных счетов кандидатов».

На мероприятии обсуждают вопросы, связанные с предстоящими в 2026 году избирательными кампаниями, в том числе методические рекомендации по дистанционному открытию специальных избирательных счетов кандидатов, условия дистанционного открытия кандидатами специальных избирательных счетов и порядок действий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам.

На вопросы руководителей партий отвечают представители Псковского отделения ПАО «Сбербанк». Они подробно расскажут о работе нового цифрового сервиса, разработанного специально для упрощения процедуры открытия счетов.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.