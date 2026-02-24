Ивана Цецерского представили новым коллегам в Посткоме Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев представил своего нового заместителя - Ивана Цецерского, коллективу Постоянного комитета СГ 19 февраля. Об этом сообщили в информационно-аналитическом портале Союзного государства.

Фото: Информационно-аналитический портал Союзного государства

«Иван Николаевич Цецерский будет курировать вопросы обороны, безопасности, взаимодействия с силовыми структурами и важное направление межрегиональное сотрудничество», – сообщил Сергей Глазьев.

Напомним, что бывший глава Пскова Иван Цецерский стал новым заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и членом его постоянного комитета.