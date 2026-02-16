Бывший глава Пскова стал заместителем госсекретаря Союзного государства

Новым заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и членом его постоянного комитета стал бывший глава Пскова, экс-глава Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Иван Цецерский, следует из постановления Совета министров Союзного государства от 16 февраля.

Цецерский служил в 76-й Гвардейской Черниговской Воздушно-десантной дивизии, в том числе в Чечне в 1995 году. Политическую карьеру начал в 1998 году, когда избрался депутатом Псковской городской Думы, где проработал несколько созывов. В 2007 году Цецерский стал замглавы города, а в 2009-м — и. о. мэра. 16 апреля 2009 года был избран главой Пскова, на посту проработал десять лет. В 2019 году переехал в Москву и возглавил правление Национальной ассоциации развития местного самоуправления (позже — ВАРМСУ). В 2023 году был назначен первым заместителем исполнительного директора организации.

В ВАРМСУ РБК сообщили, что Цецерский сейчас в ассоциации не работает.

Постоянный комитет Союзного государства существует с 2000 года и отвечает за реализацию Договора о создании Союзного государства, подписанного президентами России и Белоруссии. Госсекретарем организации является бывший советник президента Сергей Глазьев, в апреле 2025 года сменивший на этом посту Дмитрия Мезенцева.