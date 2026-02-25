Олег Брячак опубликовал заявление об «уходе из политики»

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак покидает пост руководителя регионального отделения и уходит из политики, свое заявление для руководства партии он опубликовал на личной странице «ВКонтакте».

«Друзья! Я принял решение уйти из политики. В 30 с небольшим лет я возглавил региональное отделение “Справедливой России”, проработал на этой должности 15 лет. Мне уже почти 50, и становится всё тяжелее добросовестно выполнять обязанности председателя и одновременно заниматься бизнесом. Строительная сфера сейчас переживает очень непростой период и требует большого количества сил и времени», - написал Олег Брячак.

Ранее в беседе с корреспондентом ПЛН он уточнял, что останется членом партии.

Олег Брячак действительно был самым долгосрочным руководителем среди псковских партийных лидеров: возглавлял «эсеров» с июня 2014 года и входил в Центральный совет партии.

На протяжении этого времени он неоднократно избирался депутатом: 2011 год — депутат Псковского областного Собрания V созыва, 2016 год — VI созыв, затем перешёл в Псковскую городскую Думу, 2021 год — снова избран в облсобрание VII созыва.

Однако 29 января 2026 года его депутатские полномочия были досрочно прекращены из-за нарушения антикоррупционного законодательства — наличия счёта в иностранном банке.

По данным Псковской Ленты Новостей, наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, которая недавно заняла освободившееся место Олега Брячака в областном парламенте.