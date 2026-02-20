 
Политика

Наталье Тудаковой вручили удостоверение депутата Псковского областного Собрания

На 140-м заседании Избирательной комиссии Псковской области состоялось вручение удостоверения депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва Наталье Тудаковой («Справедливая Россия»), сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

На заседании рассмотрели два вопроса. Первый касался передачи вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Псковской области, — Наталье Тудаковой.

Второй вопрос касался регистрации депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва Натальи Тудаковой.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов вручил зарегистрированному депутату удостоверение об избрании.

Напомним, ранее мандат принадлежал депутату от «Справедливой России» Олегу Брячаку. На 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов его полномочия прекратили досрочно тайным голосованием. Поводом стало представление прокуратуры об утрате доверия в связи с нарушением запрета на владение счетами в зарубежных банках. Комментируя ситуацию, Олег Брячак заявил, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и готов понести ответственность.  

