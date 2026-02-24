Олег Брячак ответил, почему решил сложить полномочия лидера псковских справедливороссов

«Всему свое время», - заявил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак, отвечая на вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о причине сложения полномочий лидера псковских справедливороссов.

«Да, это правда. Я вам вкратце отвечу, а потом как-нибудь, наверное, уже в студии (ПЛН FM, - прим. ред.) более расширенно расскажу, почему такое решение было принято. Дело в том, что на данный момент я являюсь самым, скажем так, продолжительным по времени председателем регионального отделения. То есть ни у "Единой России", ни в КПРФ так долго региональным отделением никто не руководил. Я начинал свою деятельность, когда мне было 30 с небольшим лет, а сейчас уже через какое-то время к пятидесяти буду отходить. Всему свое время. То, что можно сделать в 30, уже тяжеловато сделать в 50, усталость определенная наступает. Это одна из причин, - пояснил Олег Брячак. - Вторая причина: я все-таки занимаюсь непростым бизнесом, строительством, и сегодня эта отрасль переживает очень непростые времена, как вы знаете. Строительные процессы требуют очень много усилий, и все тяжелее становится параллельно руководить региональным отделением, ведь руководство предполагает очень большие временные затраты, моральные затраты. Это тяжкий труд: одновременно и вести бизнес, и руководить партией. Поэтому принято решение о сложении полномочий и, соответственно, переходе уже полноценно в бизнес».

Олег Брячак уточнил, что членом партии он останется: «Членом партии я остаюсь, но слагаю себя вот эти полномочия, которые забирают очень много сил и времени».

Что касаемся дальнейшего участия в выборах и политической жизни региона, Олег Брячак пояснил, что этот вопрос пока не решил.

Относительного нового руководителя регионального отделения партии политик заявил, что, возможно, данную должность займет депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова. «Она тоже достаточно продолжительное время отработала моим секретарем, знает работу в плане документооборота, всяких разных протоколов, конференций, комиссий, отчетов, поэтому, наверное, это более подходящий из кандидатов. Но решать будет федеральный центр, Москва, Сергей Михайлович Миронов (председатель партии, - прим. ред.) или его заместитель», - заключил Олег Брячак.

Напомним, в июне 2014 года в ходе 20-й отчетно-выборной конференции Олег Брячак был единогласно избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области. Был членом Центрального совета партии «Справедливая Россия». Также Олег Брячак до недавнего времени представлял справедливороссов в региональном парламенте.

29 января текущего года депутатские полномочия Олега Брячака прекращены досрочно. Решение о лишении депутатского мандата принято в связи с допущенным нарушением антикоррупционного законодательства – наличием счёта в иностранном банке.

Сменщицей Олега Брячака в кресле депутата областного Собрания стала Наталья Тудакова.