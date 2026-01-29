Депутат Олег Брячак лишен мандата

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака принято на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием. Поводом стало представление прокуратуры об утрате доверия в связи с нарушением запрета на владение счетами в зарубежных банках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед голосованием Олег Брячак выступил с личным заявлением, в котором признал факт нарушения и не стал оспаривать обвинения.

В результате тайного голосования за прекращение полномочий депутата проголосовали 20 человек, против высказались трое.

В соответствии с законодательством освободившийся мандат будет передан следующему по списку кандидату, участвовавшему в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, что первоначально в представлении прокурора также фигурировал депутат от КПРФ Владимир Панченко, который впоследствии представил справку из налоговой инспекции о закрытии его счета в иностранном банке в 2015 году.