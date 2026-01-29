 
Политика

Депутат Олег Брячак лишен мандата

1

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака принято на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием. Поводом стало представление прокуратуры об утрате доверия в связи с нарушением запрета на владение счетами в зарубежных банках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед голосованием Олег Брячак выступил с личным заявлением, в котором признал факт нарушения и не стал оспаривать обвинения.

В результате тайного голосования за прекращение полномочий депутата проголосовали 20 человек, против высказались трое.

В соответствии с законодательством освободившийся мандат будет передан следующему по списку кандидату, участвовавшему в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, что первоначально в представлении прокурора также фигурировал депутат от КПРФ Владимир Панченко, который впоследствии представил справку из налоговой инспекции о закрытии его счета в иностранном банке в 2015 году.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Панченко Владимир Юрьевич

Панченко Владимир Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026