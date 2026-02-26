Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает за роспуск НАТО и спокойное развитие народов

Коммунистическая партия Российской Федерации твердо стоит на защите народных масс от внешних и внутренних угроз. Об этом заявил с трибуны Псковского областного Собрания депутат Дмитрий Михайлов на сессии 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он сообщил, что КПРФ уже ведет подготовку к очередному, третьему «Антифашистскому форуму». В прошлый раз он охватил 91 страну мира, которые поддерживают Россию.
По его мнению, все вышеперечисленное выглядит как месть за ту работу, которую ведет КПРФ.
«Это выглядит как месть за нашу патриотическую работу, за народное доверие к коммунистам. Депутаты преследуются в ряде областей. Их работу по защите социальных прав граждан объявляют экстремизмом. Нашу партию пытаются оклеветать и дискредитировать. Это соответствует планам либералов по возвращению страны в "лихие 90-е". Эти действие разрушительны, усиливают отчуждение народа от государства. Многие игнорируют тот факт, что страна проходит специальную военную операцию. Владимир Путин (президент РФ - ред.) провозгласил реальную формулу победы. Эту позицию мы уверенно поддерживаем, но действия отдельных элементов вызывает недоумение. Наш блок настоятельно обращается к руководству страны о прекращении политического давления на наших активистов. КПРФ намерена использовать все средства для защиты наших товарищей. Мы и дальше будем сплачивать народ для победы над НАТОвской агрессией. Наша сила в исторической правоте и народной поддержке. Наше будущее – это сильная и суверенная Россия», - заключил депутат.
