Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает за роспуск НАТО и спокойное развитие народов

Коммунистическая партия Российской Федерации твердо стоит на защите народных масс от внешних и внутренних угроз. Об этом заявил с трибуны Псковского областного Собрания депутат Дмитрий Михайлов на сессии 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Лидером КПРФ с трибуны Госдумы озвучено обращение депутатов фракции КПРФ о честной политической борьбе и диалоге о созидании, его направили всем должностным лицам. 4 года НАТОвская военщина ведет войну на уничтожение русского мира. Победить его может только сплоченное общество и сильная армия. КПРФ твердо стоит на защите народных масс. Фракция КПРФ участвует в реализации "Программы Победы". Наши депутаты работают честно и достойно. Они помогают фронту, делом доказывают верность своим интересам. КПРФ выступает за роспуск НАТО и за спокойное развитие народов», - сказал Дмитрий Михайлов.

Он сообщил, что КПРФ уже ведет подготовку к очередному, третьему «Антифашистскому форуму». В прошлый раз он охватил 91 страну мира, которые поддерживают Россию.

«КПРФ приступило к подготовке третьего "Антифашистского форума". В прошлом участвовали делегации из 91 страны. КПРФ инициировало создание комитета за освобождение Мадуро (Похищенного США президента Венесуэлы - ред.). Мы выступает за широкий общественный диалог. Однако из года в год мы сталкиваемся с давлением. Провокации и репрессии. Преследованиям подвергся 31 член нашей партии. Находятся силы, которые в ответ на действия КПРФ пытаются дискредитировать партию. Рейдерские атаки совершаются на народные предприятия», - заявил Дмитрий Михайлов.

По его мнению, все вышеперечисленное выглядит как месть за ту работу, которую ведет КПРФ.

«Это выглядит как месть за нашу патриотическую работу, за народное доверие к коммунистам. Депутаты преследуются в ряде областей. Их работу по защите социальных прав граждан объявляют экстремизмом. Нашу партию пытаются оклеветать и дискредитировать. Это соответствует планам либералов по возвращению страны в "лихие 90-е". Эти действие разрушительны, усиливают отчуждение народа от государства. Многие игнорируют тот факт, что страна проходит специальную военную операцию. Владимир Путин (президент РФ - ред.) провозгласил реальную формулу победы. Эту позицию мы уверенно поддерживаем, но действия отдельных элементов вызывает недоумение. Наш блок настоятельно обращается к руководству страны о прекращении политического давления на наших активистов. КПРФ намерена использовать все средства для защиты наших товарищей. Мы и дальше будем сплачивать народ для победы над НАТОвской агрессией. Наша сила в исторической правоте и народной поддержке. Наше будущее – это сильная и суверенная Россия», - заключил депутат.

