«Дневной дозор»: Как псковские отделения партий ищут кандидатов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «По какому принципу партии будут искать кандидатов? Через праймериз, как это делает, например, "Единая Россия"? Или через соцсети, как это делают, в частности, "Новые люди"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Неофициальная кампания по выборам в областное Собрание депутатов и в Государственную Думу постепенно набирает обороты. В настоящее время партии активно ведут подбор кандидатов, консультации, согласования. Реготделениям необходимы кандидаты для участия в выборах, но находить их все сложнее. Лет 10 назад желающих побороться за мандат было гораздо больше, однако последние избирательные кампании показывают, что люди все меньше стремятся быть кандидатами, заниматься общественно-политической деятельностью, биться в предвыборных баталиях. Эксперты выделяют три основные причины дефицита кандидатов. Во-первых, население стало менее политически активным. По данным опроса ВЦИОМа, свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни опрошенные чаще всего объясняли отсутствием времени, тем, что политикой должны заниматься только профессионалы, а также тем, что доверяет решение вопросов президенту страны. Во-вторых, избирательное законодательство сейчас очень усложнено, формализовано и накладывает массу ограничений. Кандидату нужно сдавать декларации, предоставлять сведения о своем имуществе, собирать разнообразные справки и т. д. Эти и многие другие формальные трудности отталкивают часть потенциальных участников выборов. В-третьих, сами партии вынуждены отсеивать кандидатов из-за судимостей или, например, наличия зарубежных банковских счетов.

Мы решили узнать, как проблему нехватки кандидатов в преддверии выборов в этом году будут решать лидеры реготделений политических партий? По какому принципу будут этих кандидатов искать? Какие требования к ним предъявляются? Мы зададим эти вопросы в программе «Дневной дозор».

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, сейчас идет только подготовка к началу избирательного цикла, который завершится единым днем голосования в сентябре 2026 года. Готовятся не только политические партии, но и избирательная комиссия. По словам Игоря Сопова, сейчас члены территориальных комиссий проходят обучение и тестируют новые сервисы, которые появятся в Единый день голосования. Глава облизбиркома перечислил те требования, которые, в соответствии с действующим законодательством, предъявляются к кандидатам в депутаты вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Какие основные требования? Прежде всего - это гражданство Российской Федерации. Для Государственной Думы и областного Собрания - достижение двадцати одного года. На местных выборах кандидаты могут баллотироваться с 18 лет. Понятно, что дееспособность и правоспособность, которые у нас не должны быть ограничены. Если кандидаты были осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, значит, на выборах неснятые и непогашенные судимости за указанные преступления будут препятствием к непосредственно подаче документов в качестве кандидата. Следующее препятствие - это экстремизм. Нахождение в списке экстремистов по федеральному закону и причастность к деятельности экстремистской организации, если срок после окончания наказания не истек, тоже в данном случае является препятствием. Иностранное влияние, наличие иностранных счетов, вкладов в иностранных банках, этот пример мы недавно видели в Псковской области, хранение денег за пределами Российской Федерации, финансовых инструментов - бумаг, акций и так далее. Все это иностранное влияние, если это выявляется, то, естественно, вы не сможете стать кандидатом. Статус иностранного агента - это тоже, безусловно, основание для отказа в регистрации. И наказание за административное правонарушение, если человек подвергался наказанию за пропаганду нацизма и экстремизма, то он тоже не сможет избираться в качестве кандидата на выборные должности».

Почему процедура праймериз пользуется популярностью, а также об основных требованиях, которые единороссы предъявляют к кандидатам, рассказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«В этом году действительно большие выборы, сейчас у нас началась подача заявлений на предварительное голосование. Принцип у партии "Единая Россия" один - мы готовы принимать заявления, потом готовы поддерживать тех кандидатов, которые пользуются наибольшей поддержкой у граждан. Конечно, это должны быть сторонники партии либо однопартийцы. Они не должны быть членами других партий. Это основные требования. Но самое главное - они должны пользоваться поддержкой. Поэтому предварительное голосование и проходит ежегодно. Это касается и кандидатов в депутаты Государственной Думы, и кандидатов в областное законодательное Собрание. Поэтому такие простые принципы, которыми мы руководствуемся каждый год, и этот год - не исключение. Сейчас идет сбор документов, потом регистрация участников. В дальнейшем, в мае месяце, идет работа непосредственно с избирателями. В мае будет предварительное голосование, оно будет проходить неделю, будут задействованы Госуслуги. Оно будет в электроном виде, соответственно, любой гражданин Псковской области может отдать свой голос за понравившегося кандидата. Мы считаем, что такая форма избрания и определения кандидата - наиболее демократическая. Сразу на раннем этапе жители уже могут познакомиться с будущими кандидатами на выборах либо депутатов областного Собрания, если мы говорим про этот год, или с кандидатами в депутаты Государственной Думы».

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков убежден, что сейчас заниматься поиском выдвиженцев от партии уже поздно. По его словам, либерал-демократы озадачились этим вопросом заранее, и на сегодняшний день к выборам полностью готовы. Лидер псковских жириновцев рассказал и о том, почему ЛДПР не испытывает трудностей с привлечением кандидатов.

«Я думаю, что сейчас время искать кандидатов уже самое позднее, поэтому, безусловно, конечно, нет. ЛДПР уже объявила о старте своей предвыборной кампании. Это сделал наш председатель на слете, который проходил в Москве еще в декабре прошлого года. И с того момента региональное отделение было переформатировано в избирательный штаб. У сотрудников изменились названия должностей, чуть-чуть изменились функциональные обязанности. Начиная с декабря, с конца 2025 года мы были готовы к избирательной кампании. Штаб переформатирован, более того, списки кандидатов были также уже составлены все в ноябре - декабре прошлого года. Это не составило никаких сложностей, поскольку выборы будут проходить в законодательное Собрание. Во всех округах будут представлены наши партийцы, которые являются именно местными жителями, являются действующими координаторами уже не первый год или действующими депутатами, которые хорошо себя зарекомендовали в предыдущие созывы. Более того, еще скажу, что достаточно большая скамейка запасных у ЛДПР, так что трудностей мы не испытывали. Нам не нужно искать кандидатов, в отличие от других парламентских партий. ЛДПР - это старейшая партия у нас в стране, не только в Псковской области, основана еще во времена Советского Союза. Я бы даже сказал, что мы не то, что не ищем кандидата. У нас такое количество кандидатов, что данные выборы законодательно не предусматривают участие всех, поэтому нам придется выбрать самых достойных из достойнейших, что уже и было сделано в прошлом году».

У партии «Яблоко» на муниципальных выборах был опыт поиска кандидатов через соцсети. Об этом рассказал руководитель реготделения Артур Гайдук. Однако будут ли «яблочники» привлекать кандидатов таким же образом и в этом году, он затруднился ответить.

«Пока идет только подготовительный этап. Непосредственно поиском кандидатов мы пока еще не занимаемся. Мы надеемся, что нам хватит своих членов партии для того, чтобы "закрыть". Мы еще в процессе принятия решений находимся, то есть у нас пока еще подготовительный период. Пока рано говорить о том, что, как и где мы будем делать».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов поставил партии задачу занять второе место на выборах 2026 года, такой информацией поделилась с нами новоиспеченный руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова. Она рассказала, какие кандидаты будут представлять эсеров на выборах, и о том, были ли трудности с их поиском.

«В своем регионе, в Псковской области, "Справедливая Россия" собирается представить кандидатов на все одномандатные округа на выборах Псковского областного Собрания, мы работаем над этим плотно. Безусловно, костяк кандидатов уже есть, где-то будут новые лица, где-то это члены партии, которые выступают за идею справедливости многие-многие годы, некоторые - десятки лет. Трудностей с подбором кандидатов в "Справедливой России" нет. Не секрет, что наша партия самая неудобная для партии власти, нам на самом деле ограничивают доступ к СМИ. Под увеличительным стеклом проверяют юридические документы, но в своей части агитационную работу мы уже начали, выпускается газета, которую наши граждане уже могут получить в пикетной программе на территории региона».

Не испытывает трудностей с привлечением кандидатов и секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«В псковском отделении мы применяем новые подходы, реализуем общественные проекты, с которыми будем дальше работать. Проблем с набором кандидатов у нас нет. Люди видят нашу работу по всей стране. Все видят реальные дела и все сами приходят к нам. Для многих у нас запущена образовательная программа, которая помогает людям, не имеющим политического опыта, разобраться в региональной большой политике, поэтому к нам идут эксперты и мы рады, что пополняем свои экспертные сообщества. Набор кандидатов, возможно, и проходит разными способами. Люди обращаются и в соцсетях, и просто на улице, кто-то мне лично звонит и спрашивает по поводу возможности принять участие в выборных кампаниях».

Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей, Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Савенко объяснил, почему большинство партий так или иначе все же столкнутся с определенными сложностями при поиске кандидатов, готовых бороться за победу на сентябрьских выборах. По его наблюдениям, это связано с тем, что за последние годы количество желающих участвовать в этом процессе существенно сократилось.

«Вне всяких сомнений, партии столкнутся с определенными сложностями при поиске кандидатов на сентябрьские выборы. Количество желающих участвовать в этом процессе за последние годы заметно сократилось. Это связано с тем, что для многих людей хождение за мандатом и присутствие в законодательном собрании стали неинтересными и ненужными. Это касается в том числе и представителей бизнеса, которые раньше очень активно шли в политику, боролись за мандаты, вкладывались в кампании, становились партийными спонсорами. Теперь такие фигуры — относительно самостоятельные, ресурсно обеспеченные, со своей точкой зрения — не видят особого смысла участвовать в выборах, чтобы получить депутатский мандат, и не желают выступать в роли статистов, от которых требуется поддерживать спущенные сверху инициативы — при этом не выступать, не критиковать, не превращать парламент в "место для дискуссий". Самодостаточные и активные власти не нужны, поэтому тот же бизнес предпочитает не "отсвечивать" и не высовываться. С проблемами при поиске кандидатов сталкиваются все партии. Но если "Единая Россия" решает этот вопрос во многом за счет зависимых от нее бюджетников (их мы видим каждый раз на праймериз и выборах), то у других партий такой возможности нет. Поэтому одни просто выставляют свой партийный актив в муниципальных округах — руководителей местных партийных организаций, депутатов окружных собраний, а другие (у кого нет полноценных отделений в округах) заявляют зачастую кого ни попадя, тех, кто вообще может не иметь никакого отношения к этой территории. Впрочем, сгущать краски я бы то же не стал. Проблемы возникают, но так или иначе в партиях стараются их решать, и в целом, как показывает практика, на выборах конкуренция присутствует, большинство партий так или иначе определяются с кандидатами и отправляют на выборы свои команды, давая избирателям возможность самим решать, кто тут достоин поддержки».

В сегодняшней программе представители реготделений политических партий рассказывали нам о том, как они планируют искать кандидатов перед выборами 2026 года. Некоторые собеседники уверяют, что с поиском кандидатов никаких трудностей их партии не испытывают, были даже те, кто говорил о переизбытке потенциальных выдвиженцев. Некоторые реготделения находятся еще на стадии планирования и к активным поискам кандидатов еще не приступили.

В наших программах мы всегда даем возможность донести свою позицию представителям всех партий. Однако, как обстоят дела с подготовкой к выборам у псковских коммунистов, нам выяснить не удалось — представители обкома не вышли на связь, возможно, предпочитают сделать процесс поиска кандидатов максимально не публичным. Хочется верить, что наследники дела Ленина выйдут из подполья и возвратятся к нормальному диалогу со СМИ.

Александра Братчикова