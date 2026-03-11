 
Стартовал прием заявок на участие кандидатов в предварительном голосовании «Единой России»

Стартовал прием заявок на участие кандидатов в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Для нас это уникальная внутрипартийная процедура, позволяющая отобрать тех кандидатов, которым действительно доверяют граждане, и дать им возможность начать прямой диалог с людьми задолго до официального старта кампании», — пояснил Александр Козловский.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а сами избиратели смогут зарегистрироваться для участия в голосовании на сайте pg.er.ru с 20 апреля по 29 мая. 

Непосредственно голосование пройдет с 25 по 31 мая, в электронном формате с гарантированной безопасностью и использованием современных технологий.

По словам депутата, особое внимание в этом году уделено участию ветеранов специальной военной операции: партия будет поддерживать тех, кто уже доказал свою преданность Родине.

«Предварительное голосование — это не просто партийная процедура. Это инструмент, который помогает услышать людей, собрать реальные предложения и воплотить их в программе партии. Каждый кандидат получает шанс проявить себя, а жители — возможность выбрать того, кто разделяет их ценности и готов работать на благо региона и страны. Призываю всех небезразличных участвовать в голосовании и активно следить за процессом. Ваше мнение имеет значение», — резюмировал Александр Козловский. 
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

