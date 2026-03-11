Стартовал прием заявок на участие кандидатов в предварительном голосовании «Единой России»

Стартовал прием заявок на участие кандидатов в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Для нас это уникальная внутрипартийная процедура, позволяющая отобрать тех кандидатов, которым действительно доверяют граждане, и дать им возможность начать прямой диалог с людьми задолго до официального старта кампании», — пояснил Александр Козловский.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а сами избиратели смогут зарегистрироваться для участия в голосовании на сайте pg.er.ru с 20 апреля по 29 мая.

Непосредственно голосование пройдет с 25 по 31 мая, в электронном формате с гарантированной безопасностью и использованием современных технологий.

По словам депутата, особое внимание в этом году уделено участию ветеранов специальной военной операции: партия будет поддерживать тех, кто уже доказал свою преданность Родине.