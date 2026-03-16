Антон Минаков: Запущен четвёртый сезон кадрового проекта «ЛДПР Старт»

Четвертый сезон кадрового проекта «ЛДПР Старт» официально открылся в Псковской области. В первую очередь проект создан и разработан с целью взаимодействия с избирателями и привлечения людей в партию. Об этом рассказал региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По его словам, предыдущие три сезона прошли удачно для Псковской области.
Антон Минаков заверил, что участники из предыдущих сезонов остались довольны: «Некоторые из них стали активистами партии, кто-то вступил в молодежную организацию, ну а самых успешных из них мы будем баллотировать представлять ЛДПР на выборах. Такую возможность самым достойным, естественно, мы предоставим».
«ЛДПР Старт» — это возможность получить поддержку партии и пройти путь развития в политике. В этом сезоне участников ждёт обучение от экспертов в мини-приложении проекта; мастер-классы по ораторскому мастерству, дебатам, работе с людьми, соцсетям и управлению проектами; тестирования, которые помогают понять сильные стороны и мотивацию, а также практические задания, командная работа и общий чат с кураторами.
На всём пути участников сопровождают наставники — опытные политики и политтехнологи федерального и регионального уровней. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично вовлечён в образовательный процесс.
Подать заявку можно уже сейчас на сайте проекта.
