Антон Минаков: Запущен четвёртый сезон кадрового проекта «ЛДПР Старт»

Четвертый сезон кадрового проекта «ЛДПР Старт» официально открылся в Псковской области. В первую очередь проект создан и разработан с целью взаимодействия с избирателями и привлечения людей в партию. Об этом рассказал региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Данный проект — не новинка этого года. Мы открываем уже четвертый сезон. Проект в первую очередь создан и разработан с целью нового способа взаимодействия с избирателями и привлечения новых партийцев. ЛДПР регулярно запускает новые проекты именно для того, чтобы донести до больших слоев населения свою программу, свою позицию и свою политику», — пояснил Антон Минаков.

По его словам, предыдущие три сезона прошли удачно для Псковской области. 

«Были участники — десятки человек со всей Псковской области. Сейчас мы только запустили проект, предполагаем, что участников будет больше. Здесь срабатывает такой фактор как "сарафанное радио"», — сообщил региональный координатор ЛДПР.

Антон Минаков заверил, что участники из предыдущих сезонов остались довольны: «Некоторые из них стали активистами партии, кто-то вступил в молодежную организацию, ну а самых успешных из них мы будем баллотировать представлять ЛДПР на выборах. Такую возможность самым достойным, естественно, мы предоставим».

«ЛДПР Старт» — это возможность получить поддержку партии и пройти путь развития в политике. В этом сезоне участников ждёт обучение от экспертов в мини-приложении проекта; мастер-классы по ораторскому мастерству, дебатам, работе с людьми, соцсетям и управлению проектами; тестирования, которые помогают понять сильные стороны и мотивацию, а также практические задания, командная работа и общий чат с кураторами. 

На всём пути участников сопровождают наставники — опытные политики и политтехнологи федерального и регионального уровней. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично вовлечён в образовательный процесс.

Подать заявку можно уже сейчас на сайте проекта. 

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

