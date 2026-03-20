«Дневной дозор»: Помогут ли штрафы для избирателей повысить явку на выборах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как повысить явку на выборах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В некоторых выпусках программы «Дневной дозор» мы уже неоднократно говорили о том, что социологи и политологи в последние годы фиксируют снижение интереса россиян к политике и, как следствие, активности избирателей. Многие отмечают, что такая искусственная «засушенность» политического поля в России, снижение конкуренции на выборах, в значительной степени предсказуемость их результатов привели к тому, что люди перестали ходить на избирательные участки.

В конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х века нынешнего выборы были более непредсказуемыми и интересными, в них сохранялась интрига, шла ожесточенная борьба за голоса избирателей. Кандидаты и их технологи изобретали все новые способы привести свой электорат к урне для голосования. Сегодня же выборы референдумного типа вызывают у части граждан апатию. Как следствие, избирательная комиссия, политические партии и власти в целом вынуждены бороться за повышение явки. В этом году планка задрана достаточно высоко: негласная установка требует обеспечить явку на уровне не ниже 50%, что для многих регионов задача не из простых. Для удобства электората ввели ДЭГ и трехдневное голосование, но и эти решения не являются гарантией высокой явки. Почему же так происходит? Может быть, дело в том, что в России участие в выборах – это право гражданина, а не обязанность?

В некоторых странах уже давно придумали, как решить проблему неявки на выборы. Избирательная система многих государств мира позволяет наказывать граждан за игнорирование института выборов. В одних - игнорирование голосования на выборах общественно порицается, в других — дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав и даже тюремным сроком.

Так как повысить явку на выборах? Помогут ли штрафы за неявку на избирательный участок повысить уровень участия граждан в выборах? Эти вопросы мы зададим представителям политических партий региона и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что повышение явки в первую очередь является задачей политических партий, и, по его наблюдениям, с информированием и привлечением электората сегодня не все партии справляются на оценку «отлично». Также Игорь Сопов поделился своим мнением о мировом опыте повышения явки на выборах.

«Ни Центральная избирательная комиссия, ни областная избирательная комиссия перед собой не ставят задачу увеличения явки избирателей, потому что это было бы немного странно. Явка избирателей зависит на выборах от политических партий, кандидатов, которые представляют свои программы, свои идеи, свои предложения избирателям. Если избирателям они нравятся, то, соответственно, и явка высокая. Когда политические партии или кандидаты получают свои голоса, то при низкой явке легитимность такого выбора понижается. Поэтому я считаю, что политические партии в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы общаться со своими избирателями, говорить о том, что они им предлагают, и приглашать их прийти проголосовать за них. Когда избирателей принуждают приходить на избирательные участки, штрафуя их за то, что они не приходят, на мой взгляд, решая одну проблему явки на избирательные участки, ущемляют в правах избирателей, когда их принудительно приглашают на избирательные участки, чтобы они голосовали. Выборы — это все-таки демократия. В девяностые годы, когда политические партии или кандидаты выходили на площади с призывными лозунгами, призывали всех голосовать, тоже были большие явки, но потом-то выяснялось, что за политическими лозунгами, громкими призывами ничего не стояло. Кто-то не исполнял своих обязательств, поэтому наши избиратели сейчас внимательно относятся к тому, что говорит та или иная партия, и проблемой для нас, Псковской области, является то, что избиратели звонят нам и спрашивают: «А где наши кандидаты, а где наши политические партии, а почему к нам никто не пришёл, а где можно почитать их программу?». Они знают, что выборы будут в сентябре, они знают, как можно проголосовать, но они не знают, какие политические партии, какие кандидаты баллотируются. Это проблема. Мы неоднократно говорили нашим коллегам от политических партий, что необходимо разговаривать с избирателями. Мы делаем всё возможное, чтобы политические партии тоже находились в информационном поле».

По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александра Борисова, усилия не только единороссов, но и всех партий направлены на то, чтобы как можно большее количество людей пришло и отдало свой голос за того или иного партийного кандидата. Для этого предоставлена и возможность отдать свой голос дистанционно — путем электронного голосования, и избирательные участки работают три дня, а не один, как это было раньше. А вот к принуждению, штрафам за неявку на избирательные участки Александр Борисов относится негативно.

«Что касается партии «Единая Россия», то, думаю, что теми же способами, которыми она агитирует за себя (можно поднять явку - ред.). Здесь есть некий политологический трюк. То есть «Единой России» нужно, чтобы пришли не просто люди, а те, кто проголосует за партию. Это касается, в принципе, любой партии, которая так или иначе агитирует за себя. Поэтому я думаю, что во время кампании мы увидим какие‑то, возможно, новые наработки, новые способы привлечения внимания — агитацию именно прихода на выборы. Я думаю, что мы пока справляемся методами убеждения, а не репрессивных мер. Это право человека — использовать свой голос так, как он считает нужным. Оно у него есть. Поэтому здесь, мне кажется, переходить к каким‑либо репрессивным мерам пока рано».

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков убежден, что для повышения интереса избирателей к выборам необходимо реформировать саму избирательную систему. По мнению либерал-демократа, ни трехдневное голосование, ни ДЭГ не способны увеличить количество избирателей, принимающих участие в голосовании.

«При общении избиратели мне это прямо говорят, и вообще видно, что люди теряют веру в легитимность выборной системы и абсолютно не верят в то, что их голос может на что-то повлиять. Общаясь с местным населением, приезжая в районы, спрашиваешь: «А почему вы не пошли на выборы?» «Да у меня много своих дел по дому». «Ну это же, говорю, занимает буквально 10 минут. Можно проголосовать электронно». «Ой, да что мой голос решит, всё равно украдут». Как правило, так отвечают избиратели. Поэтому я считаю, что необходимо менять подходы в принципе и на корню к избирательной системе. И избирательная комиссия, и правительство Российской Федерации должны сделать всё, чтобы вернуть людям веру в легитимность выборов. Как это сделать — это уже другой вопрос. Должна быть проделана огромная работа, колоссальная, но, к сожалению, на мой взгляд, она на данный момент делается не совсем эффективно. Именно поэтому и явки у нас на выборах как в стране, так и в Псковской области достаточно низкие. Те меры, которые предпринимает правительство, избирательная комиссия, в частности, как введение трехдневного голосования, введение электронного дистанционного голосования, с одной стороны, влияют на повышение явки, поскольку действительно большое количество жителей пользуются электронным дистанционным голосованием и им это удобно, но, с другой стороны, какую-то часть жителей это электронное голосование отталкивает, поскольку они предполагают какие-то махинации при подсчёте голосов. То же самое касается и трехдневного голосования. С одной стороны, это прибавляет избирателей. У людей есть возможность не только в воскресенье прийти, но и в пятницу, и в субботу проголосовать. Да, это действительно достаточно удобно, но, с другой стороны, есть ряд избирателей, которые считают, что если проводить выборы в течение трёх дней, а не одного, то и намухлевать можно в три раза больше, нежели в один день голосования».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова поделилась своим видением того, как можно поднять уровень заинтересованности граждан в участии в выборах и обеспечить высокую явку.

«Обсуждаются разные варианты, в том числе чуть ли не введение штрафных санкций, — но это не работает. Нужно работать над ответственностью граждан, повышая уровень доверия к выборам и к власти в целом: работать на местах и решать проблемы людей. Ни в коем случае не штрафовать и не наказывать, как где‑то обсуждается, — а работать с ответственностью, в том числе своим примером. Это моя чёткая позиция. Например, семья сама пришла на выборы и проголосовала. Выбрали местечкового депутата на пять лет, а он за всё это время появился, условно, пару раз — и то перед выборами. Станут в следующий раз голосовать, если, допустим, у них также течёт крыша, как и до него? Скорее всего, нет. И другие, скорее всего, не пойдут. Поэтому нужно работать и решать проблемы граждан — так будет повышаться уровень доверия к выборам и к власти. В основной своей массе в выборах участвуют граждане среднего и более старшего возраста. Мне видится, что нужно работать с молодёжью: привлекать её какими‑то идеями и активностями на избирательные участки, а эти идеи — отражать в партийных программах. Сейчас активно обсуждается идея использования маркетплейсов на выборах в Государственную Думу. Это хорошая идея: её можно использовать как инструмент вовлечения граждан в общественный процесс».

Руководитель регионального отделения «Яблока» Артур Гайдук не назвал конкретного рецепта, благодаря которому можно повысить явку на выборах. А вот методы, которыми в привлечении избирателей на участки действовать не стоит, он перечислил.

«Карательными мерами это делать нельзя — потому что это неправильно и неэтично. Но и способы вроде тех, что использовались в советские времена, когда на избирательные участки за счёт угощения пивом привлекали людей, — тоже, конечно, неприемлемы. Привлекать людей нужно политическими методами. На самом деле единственное, что мы реально можем делать и делаем, — это призываем своих сторонников приходить и голосовать. Более того, когда я выступаю, я вообще призываю людей приходить голосовать не за какую‑либо партию, а просто приходить и отдавать голос так, как им подсказывает совесть. Потому что в принципе голосование, выборы в глобальном смысле — это единственный способ для граждан выразить своё мнение и повлиять на то, что происходит в их жизни».

Секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов поделился своим видением того, как стимулировать электорат идти на участки для голосования. По его мнению, в первую очередь нужно повышать сознательность избирателей.

«Надо как можно активнее вести просветительскую деятельность — в частности, рассказывать о гражданской ответственности и о том, какие обязанности должны проявить граждане, чтобы прийти и избрать руководство, а также органы исполнительной и законодательной власти. Это необходимо для эффективного управления той или иной местностью. Этим, кстати, сейчас неплохо занимается Избирательная комиссия Псковской области: она проводит разъяснительную работу и с молодёжью, и с избирателями разных возрастов. Мы поддерживаем их активную просветительскую деятельность и готовы тоже принимать в ней участие. У многих есть представление о том, что их голос ничего не изменит. На самом деле люди, которые не приходят на выборы, фактически проявляют попустительство — а потом начинают жаловаться на сложившуюся ситуацию. Приходите, голосуйте, выбирайте тех, кого считаете достойным представлять вас, например, в органах законодательной власти — и тогда постепенно всё начнёт меняться».

Известный российский политолог Игорь Минтусов поделился той формулой по повышению явки на выборах, которую считает наиболее эффективной.

«Явка будет высокой тогда, когда у избирателя есть мотив прийти и проголосовать за того или иного кандидата. А этот мотив определяется самим кандидатом или партией, за которую человек готов отдать свой голос. Поэтому рекомендация очень проста: если политик или партия хочет обеспечить явку в свою поддержку, они должны заинтересовать избирателя — убедить его оторваться от повседневных дел в воскресный день и проголосовать именно за них. Ключевой вопрос здесь таков: почему избиратель должен прийти и проголосовать за вас и за вашу партию? В ответе на него — суть решения проблемы низкой явки».

В сегодняшней программе представители политических партий региона и наши эксперты размышляли о том, как же повысить явку на выборах-2026? Некоторые собеседники считают важным повышать сознательность избирателей. Были и те комментаторы, кто наблюдает недоверие электората к избирательному процессу в целом и считает, что в этом кроется основная причина невысокой явки. А вот идея принуждать к участию в выборах, наказаниях несознательных избирателей штрафами или лишением права голоса не пришлась по душе ни одному из наших собеседников.

Александра Братчикова