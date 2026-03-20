Захар Прилепин может стать «идеологическим лидером» партии «Родина»

Писатель Захар Прилепин может стать «идеологическим лидером» партии «Родина» и принять участие в ее апрельском съезде. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. Ранее федеральные СМИ сообщали, что Прилепин в 2026 году может пойти на выборы в Госдуму от «Родины», однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, Захар Прилепин с 2021 года являлся сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду», однако в 2023 году приостановил полномочия на этом посту. В настоящее время он является заместителем председателя «Справедливой России» Сергея Миронова.

Как сообщили в «Родине», XI съезд пройдет 18 апреля в Москве. Решение об этом было принято на заседании бюро президиума под председательством руководителя партии Алексея Журавлева. Среди вопросов для обсуждения на съезде — участие в избирательной кампании-2026 и кадровые изменения.

