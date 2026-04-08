 
Политика

Секретарь реготделения «Единой России» спрогнозировал, насколько обновится псковский парламент

Прогноз о ротации депутатского корпуса Законодательного Собрания Псковской области по итогам сентябрьских выборов сделал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Обновление будет существенное. Мне тяжело сказать, какой процент, но около 50%. Наверное, где-то к этому будет стремиться», — отметил парламентарий.

Александр Козловский добавил, что аналогичная ситуация ожидается и в Государственной Думе, где процент обновления может оказаться даже выше 50%. По его словам, псковичи увидят много новых фамилий.

Отвечая на вопрос о возможных опасениях, связанных с приходом новых людей, ранее не имевших опыта законодательной работы, Александр Козловский привел в пример собственный.

«Я тоже когда-то первый раз пришел в Великолукскую городскую Думу, потом первый раз пришел в Псковское областное Собрание. Адаптация проходит достаточно быстро», — подчеркнул депутат.

По его словам, новые кандидаты придут с определенным багажом знаний, который будет полезен для областного Собрания. Многие из них занимались серьезной общественной деятельностью и взаимодействовали с парламентом.

«Граждане выберут тех кандидатов, которые покажут свой профессионализм. И самое главное — желание помочь людям, желание работать и заниматься проблемами граждан, своих избирателей», — резюмировал парламентарий.

В заключение Александр Козловский выразил уверенность, что проблем с точки зрения работоспособности и компетенций у нового созыва не возникнет.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

