Секретарь реготделения «Единой России» спрогнозировал, насколько обновится псковский парламент

Прогноз о ротации депутатского корпуса Законодательного Собрания Псковской области по итогам сентябрьских выборов сделал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».
Александр Козловский добавил, что аналогичная ситуация ожидается и в Государственной Думе, где процент обновления может оказаться даже выше 50%. По его словам, псковичи увидят много новых фамилий.
Отвечая на вопрос о возможных опасениях, связанных с приходом новых людей, ранее не имевших опыта законодательной работы, Александр Козловский привел в пример собственный.
По его словам, новые кандидаты придут с определенным багажом знаний, который будет полезен для областного Собрания. Многие из них занимались серьезной общественной деятельностью и взаимодействовали с парламентом.
В заключение Александр Козловский выразил уверенность, что проблем с точки зрения работоспособности и компетенций у нового созыва не возникнет.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.
