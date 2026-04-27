В псковском «Олимпе» появится избирательный участок

В городе Пскове сформирован новый избирательный участок, решение принято 27 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Карта: Избирательная комиссия Псковской области

Новый избирательный участок №4 появится по адресу: улица Балтийская, дом 11А, универсальный спортивный комплекс «Олимп».

«Это важный шаг для повышения удобства избирателей, голосовать станет ещё удобнее и ближе к дому», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.