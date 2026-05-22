«Дневной дозор»: Какое будущее предлагают избирателям партии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какое будущее предлагают избирателям партии?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По данным свежих социологических исследований, большинство россиян либо считают, что ни одна из партий не предлагает видения будущего страны, либо люди затрудняются назвать политическую организацию, которая давала бы ответ на такой запрос. И ведь действительно, а какое будущее предлагают партии своим избирателям?

Образ будущего – одна из важнейших идеологем для любой политической силы. Большинство избирателей не хотят голосовать за какие-то фетиши прошлого, за идеи 20-го или 19-го веков (коммунистическую идеологию или классовую борьбу), ведь прогресс не стоит на месте, всё меняется. И люди хотят получить образ будущего, который им та или иная партия предлагает.

Сегодня, к сожалению, у нас все партии предлагают по большей мере одно и то же – «за все хорошее и против всего плохого». А граждане хотят иметь четкую перспективу и видеть, как та или иная политическая партия представляет вектор развития страны. Социологи же фиксируют гомогенность представлений избирателей об альтернативах партийных стратегий.

Почему так происходит и есть ли у самих псковских партийцев четкое представление, какое будущее предлагают избирателям эти политические организации? Эти вопросы мы решили задать лидерам региональных отделений партий в программе «Дневной дозор».

Первый заместитель руководителя реготделения исполкома партии «Единая Россия» Наталья Мельникова описала идеологию партии власти и рассказала о том образе будущего, который единороссы предлагает свои избирателям.

«"Единая Россия" – это партия, которая берет на себя ответственность, у которой есть воля решать сложные задачи. Эта партия волонтеров и добровольцев еще со времен ковида. Другие партии тоже начали вводить эту концепцию с началом специальной военной операции, но у нас это было изначально частью идеологии. Отсюда мы видим образ будущего – суверенного, сильного, умного и демократического государства, которое ориентировано на интересы своих людей. Наши тренды – это забота, защита и развитие. Эти направления стратегические, и по ним мы сейчас движемся».

Лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков поделился видением о том, какое будущее нашей страны хотела бы видеть ЛДПР, как в ближайшей перспективе, так и на более длительный срок.

«В самом ближайшем будущем мне хотелось бы видеть нашу страну победителем специальной военной операции и противостояния Западу. Вот это я считаю самым главным в наши дни. В целом ЛДПР приложит все усилия для того, чтобы в будущем были решены ключевые проблемы нашей страны и региона, к которым я отношу в первую очередь демографию и нехватку кадров в системах здравоохранения и образования. Но, как сказал великий Жириновский: какие бы тяготы и невзгоды не ждали Россию, она все равно останется мировым лидером, мощнейшим государством и государством-победителем».

Как сообщила руководитель реготделения «Справедливой России» Наталья Тудакова, образ будущего для эсэров – это социальная справедливость, солидарность и патриотизм, забота государства о каждом человеке и поддержка простых людей.

«"Справедливая Россия" предлагает образ социальной справедливости, солидарности и патриотизма. Государство должно заботиться о каждом человеке, обеспечивать справедливость, равенство и поддерживать простых людей. Партия считает, что власть обязана гарантировать достойную жизнь, помогать семьям, пенсионерам, защищать права работников, делать образование и культуру доступными для нас всех. Мы делаем упор на повседневные вопросы, которые волнуют каждого из нас: это доступные цены, борьба с бюрократией, поддержка российских предприятий, повышение зарплат, пособий и пенсий. Только в 2025-2026 годах эсеры выдвинули ряд законодательных инициатив, отражающих ее ключевые приоритеты – это социальная поддержка наших граждан, защита интересов семей, пенсионеров, участников специальной военной операции и работников. Будем продолжать добиваться справедливости».

У КПРФ, конечно, есть собственная идеология, система ценностей и взглядов. И по словам первого секретаря обкома партии Петра Алексеенко, образ будущего для коммунистов не менялся еще с советских времен. Персек обкома рассказал о том, какое будущее избирателям предлагает компартия.

«У нас есть своя программа КПРФ, "программа победы", которую я также озвучивал на последней сессии Псковского областного Собрания депутатов. Уже больше года проходит наш народный референдум по основным вопросам – это забота о благе трудящихся, восстановление социальной справедливости, возвращение наших природных ресурсов в руки народа. "Газпром" – это наше народное достояние. А что мы из него получаем? Тарифы ЖКХ растут непомерно больше, чем заработные платы и пенсии. Будущее наше – в социальной справедливости. Это было у нас еще в Советском Союзе. Мы не говорим, что надо вернуться в прошлое, но из него важно извлекать положительный момент. У нас идеология такой и осталась. Трудно, конечно, но мы продвигаем свое и надеемся, что когда-то народ проголосует за наших кандидатов».

Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова согласна с тем, что, по мнению избирателей, отличия между партиями, представленными в Госдуме, минимальны. И это неудивительно, ведь, по ее словам, и ЛДПР, и «Новые люди» в в абсолютном большинстве случаев голосуют солидарно с партией власти. Она поделилась мнением о том, почему у избирателей нет альтернативы образа будущего, и рассказала, как яблочники представляют перспективы нашей страны.

«Здесь мы сталкиваемся с главной проблемой нынешней власти – у нее попросту нет образа будущего. Все, что предлагается обществу, это бесконечное повторение мантры о стабильности, которая на деле оборачивается стагнацией, закручиванием гаек и жизнью в парадигме прошлого. Для "Яблока" образ будущего неразрывно связан с простой и понятной формулой: за мир и свободу, за жизнь без страха. Мы считаем, что нужно вернуть человека в центр политики. Мы сторонники сильного эффективного государства, но убеждены в правильности приоритета: государство для человека, а не наоборот. Это позиция осознанного патриотизма – сохранять жизнь и свободу людей. Это и есть подлинная забота о стране и о людях. Конкретно для нас, для Псковской области, это означает разворот лицом к насущным проблемам жителей. Посмотрите: мы занимаем первые места по убыли населения. Люди голосуют ногами, и это самодостаточная оценка действующего курса и его эффективности. Наш образ будущего – это обустроенная Псковщина, где есть качественная и доступная медицина, работа и перспектива для молодежи. Мы видим регион не как форпост или провинцию, а как самодостаточный, культурный и экономический центр, где хочется жить, а не уехать при первой возможности, потому что приходится выживать. В масштабах страны ключевой пункт в нашей повестке – немедленное прекращение огня и дипломатические переговоры. Это основа. Без мира невозможно никакое развитие, и сегодня именно "Яблоко" остается единственной политической силой, которая прямо и честно предлагает путь выхода из конфликта. Внутри страны мы предлагаем не очередную светлую даль, а реально достижимую альтернативу: возвращение к праву, свободе, неприкосновенности частной собственности, независимому суду и человеческому достоинству. Это и есть тот вектор, который выведет страну из тупика».

Секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов описал то будущее, которое они хотели бы представить своим избирателям.

«Благополучная, комфортная, безопасная и престижная Россия. Там, где люди творят, работают в удовольствие, не нуждаются в дополнительном финансовом обеспечении. Ну и, конечно же, в мире и согласии».

Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, к сожалению, солидарен с мнением тех россиян, которые в опросе ВЦИОМ посчитали, что ни одна из политических партий на сегодняшний день не предлагает четкого образа будущего.

«У нас партии апеллируют к прошлому, предлагая инсталлировать что-то на сегодняшний день. Коммунисты говорят про светлое прошлое Советского Союза, либеральные демократы говорят про Жириновского, и, собственно, все. "Единая Россия" говорит о будущем как о продленном настоящем, говоря: "все будет как сейчас, но немножко лучше". О каких-то изменениях, очень аккуратно, но тоже в основном с точки зрения сохранения баланса, выступают "Новые люди": здесь немного ослабить, здесь помочь частному предпринимательству, здесь ослабить законодательство с точки зрения контроля. Однако и здесь сформированного образа будущего в общем тоже нет. Ну и "Справедливая Россия", которая говорит о социализме 2.0 или 3.0 уже. Они тоже какого-то единого образа будущего не предлагают. Социализм, может, и мог бы быть описан, как некая концепция будущего, некий образ двадцать первого века, но его у них нет. Поэтому я соглашусь с результатами опросов – ни одна партия пока не в состоянии предложить образ будущего».

В сегодняшней программе лидеры реготделений партий рассказывали нам о том, какое же будущее они предлагают своим избирателям. У кого-то идеология не менялась со времен создания партии, кто-то видит будущее за социализмом, кто-то выступает за безопасность, для некоторых приоритетной задачей на будущее является решение проблем в сфере образования и здравоохранения. Но прозвучали сегодня и слова о том, что у всех у них видение слишком размытое и фрагментированное, в стиле «за все хорошее, против всего плохого». Поэтому и четкую картину будущего страны, которое предлагают те, или иные партии – избирателю сложно представить.

Александра Братчикова