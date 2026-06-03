В Народную программу «Единой России» поступило уже более 1,5 млн предложений

Итоги предварительного голосования-2026 подвела партия «Единая Россия». Кампания вновь продемонстрировала отличительную особенность партии — именно избиратели, а не партийные структуры, определяют, кто будет представлять ЕР на выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

Фотографии: партия «Единая Россия»

Процедура охватила все регионы страны. В голосовании приняли участие более 10 миллионов человек. По итогам отбора сформирован список кандидатов, которые выдвинутся на осенние выборы всех уровней. Всего было подано 22 тысячи заявлений — такой масштаб подтверждает высокий интерес граждан к политической повестке и желание участвовать в работе партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул значимость открытой модели отбора: «ЕР руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами». Он отметил, что такая практика напрямую влияет на качество политических решений и усиливает связь кандидатов с гражданами.

Конкуренция в ходе процедуры остаётся стабильно высокой: на одно место в Государственной Думе претендовали в среднем 11,6 человека, на региональном уровне — около 7 Это говорит о том, что участие в выборах рассматривается как реальный инструмент реализации общественных инициатив.

Параллельно продолжается формирование Народной программы. В неё уже внесено свыше 1,5 млн предложений. Анализ обращений показал, что граждан в первую очередь волнуют демография, кадровый дефицит, появление новых профессий, различия в развитии регионов и вопросы экономической устойчивости. Жители Псковской области также активно участвуют в этом процессе, формируя повестку будущих решений.

Серьёзное внимание в этом году привлекло участие представителей специальной военной операции. От них поступило порядка 1300 заявок, а победителями стали 480 человек. По словам Дмитрия Медведева, это подтверждает доверие общества к тем, кто уже проявил себя в служении стране и готов продолжить работу в гражданской сфере. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов акцентировал внимание на том, что открытый диалог с гражданами и отчётность по ключевым направлениям работы укрепляют доверие к партии.