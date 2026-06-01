Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» в Псковской области

Депутат Государственной Думы Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занимает первое место по итогам ПГ по партийному списку. Соответствующая информация размещена на официальном сайте предварительного голосования. Согласно опубликованным данным, Александр Козловский получил 18 052 голоса, Антон Мороз — 13 858.

Второе место по итогам предварительного голосования в одномандатном округе занимает педагог из Стругокрасненского муниципального округа Галина Базарова (8076), третье — фельдшер скорой помощи из Плюсского округа Мария Варкалец (7487).

По партийному списку второе место занимает экс-депутат областного Собрания от ЛДПР, военнослужащий Сергей Макарченко (7654), третье — директор Центра социального обслуживания Пыталовского района Ирина Афонина (6503 голоса).

Отметим, что опубликованные данные носят предварительный характер. Официальное утверждение итогов предварительного голосования оргкомитетом пройдет позднее.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая.