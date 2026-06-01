Подведены предварительные итоги праймериз ЕР на выборах в Заксобрание Псковской области

Подведены предварительные итоги праймериз «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. Информация размещена на официальном сайте предварительного голосования.

По итогам предварительного голосования в одномандатных округах лидируют:

округ №1 - депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов (1133),

округ №2 - главный врач Детской областной больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев (1416),

округ №3 - директор гимназии №29 города Пскова Елена Синёва (960),

округ №4 - депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин (1668),

округ №5 - депутат Великолукской городской Думы, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК Дмитрий Белюков (1499),

округ №6 - директор инженерно-экономического лицея имени академика И. М. Виноградова, депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина (1570),

округ №7 - руководитель административно-хозяйственного отдела филиала центра «Воин» в Псковской области, депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа, участник специальной военной операции Андрей Ключко (1358),

округ №8 - главный врач Порховской межрайонной больницы, депутат Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа Дмитрий Мельцер (1567),

округ №9 - помощник губернатора, участник СВО Михаил Каратыш (1031),

округ №10 - руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева (1403),

округ №11 - депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих (1360),

округ №12 - депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов (1292),

округ №13 - социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Дарья Козьякова (1287).

По итогам предварительного голосования в региональных группах лидируют:

группа №1 - директор школы №47 города Пскова Иван Шагин (761),

группа №2 - врач Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу (995),

группа №3 - участник специальной военной операции Станислав Пугач (620),

группа №4 - депутат Псковской городской Думы Алексей Форш (1027),

группа №5 - депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии им. С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяна Фомченкова (832),

группа №6 - депутат Великолукской городской Думы, директор «Водоканал» города Великие Луки Евгений Шумайлов (631),

группа №7 - депутат Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева (975),

группа №8 - депутат Псковской городской Думы Антон Мороз (1206),

группа №9 - глава Островского округа Дмитрий Быстров (920),

группа №10 - советник Губернатора Псковской области Павел Гомон (1016),

группа №11 - депутат Собрания депутатов Дедовичского муниципального округа, врач Порховской межрайонной больницы Павел Лукин (750),

группа №12 - депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев (970),

группа №13 - депутат Собрания депутатов Невельского муниципального округа Марина Быстрова (1084).

Отметим, что опубликованные данные носят предварительный характер. Официальное утверждение итогов предварительного голосования оргкомитетом пройдет позднее.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Александр Козловский лидирует по итогам предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №150, а депутат Псковской городской Думы Антон Мороз занимает первое место по итогам ПГ по партийному списку.