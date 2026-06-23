«Команда, проверенная временем»: Антон Мороз о пятерке лидеров «Единой России» на грядущих выборах

Пятерка лидеров, возглавивших список кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области, – это команда проверенных профессионалов. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Это на самом деле очень серьезный костяк. Возглавляют команду губернатор, председатель Законодательного Собрания, наши представители в Совете Федерации и глава города. Это тоже очень важная фигура, поскольку он представляет крупнейший муниципалитет Псковского региона. Во-первых, это команда, проверенная временем. Есть четкие показатели, четкие дела, которые были сделаны за последний пятилетний срок. Есть опыт реализации тех программ и наказов, которые были даны населением. Если говорить о молодых политиках, новых политиках, то это серьезное усиление команды, поскольку это люди, которые приходят и со специальной военной операции в том числе. Естественно, есть кандидаты, которые давно общественной деятельностью занимаются, может быть, не участвовали в политических процессах, но понимают различные направления общественной деятельности по различным отраслям экономики нашего региона и в Российской Федерации, это тоже очень важно», – высказал свое мнение Антон Мороз.

Напомним, в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, войдут следующие кандидаты: губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.