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«Команда, проверенная временем»: Антон Мороз о пятерке лидеров «Единой России» на грядущих выборах

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Пятерка лидеров, возглавивших список кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области, – это команда проверенных профессионалов. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Это на самом деле очень серьезный костяк. Возглавляют команду губернатор, председатель Законодательного Собрания, наши представители в Совете Федерации и глава города. Это тоже очень важная фигура, поскольку он представляет крупнейший муниципалитет Псковского региона. Во-первых, это команда, проверенная временем. Есть четкие показатели, четкие дела, которые были сделаны за последний пятилетний срок. Есть опыт реализации тех программ и наказов, которые были даны населением. Если говорить о молодых политиках, новых политиках, то это серьезное усиление команды, поскольку это люди, которые приходят и со специальной военной операции в том числе. Естественно, есть кандидаты, которые давно общественной деятельностью занимаются, может быть, не участвовали в политических процессах, но понимают различные направления общественной деятельности по различным отраслям экономики нашего региона и в Российской Федерации, это тоже очень важно», – высказал свое мнение Антон Мороз.

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Напомним, в первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, войдут следующие кандидаты: губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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