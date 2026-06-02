«Единая Россия» определилась с первой пятёркой партийного списка на выборах в Заксобрание Псковской области

Президиум политсовета Псковского регионального отделения «Единой России» утвердил пятёрку кандидатов в общую часть партийного списка на выборах депутатов Законодательного Собрания. Теперь это решение должна утвердить областная конференция единороссов.

В первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, войдут следующие кандидаты: губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин.

Сегодня проходят заседание организационного комитета по организации предварительного голосования по отбору кандидатов от ЕР на выборах в Заксобрание региона и Госдуму, а также заседание Президиума регионального политического совета «Единой России». Подводят итоги голосования в ходе предварительного голосования по отбору кандидатур для дальнейшего выдвижения на выборах от регионального отделения партии.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая.