«Единая Россия» определилась с первой пятёркой партийного списка на выборах в Заксобрание Псковской области

Президиум политсовета Псковского регионального отделения «Единой России» утвердил пятёрку кандидатов в общую часть партийного списка на выборах депутатов Законодательного Собрания. Теперь это решение должна утвердить областная конференция единороссов. 

В первую пятёрку (общую часть) партийного списка «Единой России» на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, назначенных на 18-20 сентября, войдут следующие кандидаты: губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин. 

 

Сегодня проходят заседание организационного комитета по организации предварительного голосования по отбору кандидатов от ЕР на выборах в Заксобрание региона и Госдуму, а также заседание Президиума регионального политического совета «Единой России». Подводят итоги голосования в ходе предварительного голосования по отбору кандидатур для дальнейшего выдвижения на выборах от регионального отделения партии. 

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» прошло 25-31 мая. 

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

