Экспроприируй то, экспроприируй это

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в выпуске

Кадры решают всё. Чем удивляют партии на этапе выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы и псковского ЗакСа?

Подсчитано и взвешено. Лидер псковских единороссов Александр Козловский в проекте «Политкухня» раскрыл секреты формирования команды и рассказал, как «по граммам» выверяли топ-5 партийного списка.

Страшилка Зюганова и псковская пресса. Как лидер КПРФ перед тем как сделать на съезде нашумевшее заявление о банковских вкладах граждан, позировал, держа в руках газету с первополосными портретами себя и персека псковского обкома Петра Алексеенко.

На минувшей неделе в России был дан старт официальной избирательной кампании. Вначале президент подписал указ о выборах в Государственную Думу — они пройдут с 18 по 20 сентября. А затем депутаты Законодательного Собрания Псковской области назначили выборы в ЗакС на ту же дату.

Произошло это на последней сессии Собрания нынешнего созыва, все ему сказали до свидания — теперь движемся к ЕДГ в сентябре, по итогам которого будут сформированы новые составы Госдумы и псковского регионального парламента. Грядет обновление, появится много новых персон — кто именно, решается и объявляется сейчас. Политический класс вступил в период съездов и конференций.

Сегодня в Москве проходит предвыборный форум ЛДПР,, в пятницу — соберется Партия пенсионеров, в субботу - съезд «Яблока», в воскресенье - «Единой России». В этот же день псковские коммунисты проведут региональную предвыборную конференцию, а свой всероссийский съезд КПРФ провела в минувшие выходные. Это событие могло бы остаться почти незамеченным, как это обычно и бывает, если бы не громкое и растиражированное масс-медиа заявление лидера партии Геннадия Зюганова о необходимости изъять для пополнения бюджета вклады россиян и деньги бизнеса из банков, так об этом сообщили СМИ.

- Товарищи, да здравствует экспроприация экспроприаторов. Ура! (из фильма «Начальник Чукотки»).

Ну что тут скажешь, зашел Геннадий Андреевич с козырей. Граждане России, имеющие хоть что-то на депозитах, сейчас прям прониклись доверием к товарищу Зюганову и приняли решение голосовать за КПРФ. Так-то понятно, что тема экспроприации для компартии близка как творческое наследие. До выборов еще 3 месяца, с тревогой ждем, как Геннадий Андреевич будет поднимать планку требований и градус коммунистического креатива. Дабы не быть обвиненным в том, что как-то не так процитировали и что-то выдернули из контекста, приведем дословную цитату.

Геннадий Зюганов: В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона - предприятий. В сумме - 130 триллионов. Три бюджета - это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!

Теперь приходится объясняться. А вообще вопрос возникает, какая вожжа попала под хвост. Уж сильно это неожиданно, отчего и возникают разные версии, в том числе конспирологические. Но мы тут в теории заговоров не верим — у нас своя гипотеза есть. Возможно, на заявление Зюганова натолкнуло знакомство с газетой псковских коммунистов. Накануне съезда организаторы устроили эдакий опен-эйр, и под песни вроде таких: «Карл Маркс в каждом из нас, значит, каждый из нас — Карл Маркс» - Геннадий Зюганов подходил к павильонам однопартийцев из разных федеральных округов. Там ему презентовали, так сказать, ноу-хау агитации и пропаганды.

Судя по фоторепортажу на сайте партии, внимание председателя ЦК партии привлекла газета псковских коммунистов. На первой полосе там портреты самого Геннадия Андреевича и первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. А на последней — статья «Кому на Руси жить хорошо». Не иначе, она и вдохновила его на заявление о банковских вкладах. Если говорить более серьезно, то на съезде было решено: список партии на выборах вновь возглавит Зюганов.

Персек псковского обкома и второй секретарь, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Псковской области Дмитрий Михайлов войдут в региональную группу кандидатов (Вологодская, Новгородская, Тверская и Псковская область) на выборах в Госдуму. Алексеенко включили туда под номером 4. Его зам получил седьмое место в группе из восьми человек.

- Ну а куда ж его? (из фильма «День выборов»)

Места заведомо непроходные, но главное — статус-кво сохранен, партия продемонстрировала, что поддерживает руководителей псковского обкома — они и поведут псковских коммунистов на выборы в Законодательное собрание региона. А это для Алексеенко и компании даже важнее: это их мандаты, рабочие места, статус, финансы. Впрочем, надо отдать должное — в плане аппаратной борьбы они переиграли всех. А ведь сколько жалоб на руководство обкома псковские коммунисты посылали в Москву, сколько членов КПРФ вышли из ее рядов, даже спецкомиссия из центрального аппарата сюда приезжала для разбора полетов, но всё для товарищей Алексеенко и Михайлова прошло безболезненно.

Оба снова на арене перед парламентскими выборами. Все их колбасят, а так посмотреть — псковские коммунисты оказались самыми стабильными. За последние годы во всех псковских региональных отделениях ведущих партий поменялись руководители, а Петр Васильевич - как и прежде на коне. Как говорится, ничто нас не может вышибить из седла. Отметим, что провластный анонимный телеграмм-канал на днях обратил внимание на то, о чем мы много раз говорили в нашей программе. За последние годы псковские коммунисты пережили многое. Сокращение представительства в органах власти, не самые впечатляющие результаты на выборах, старение актива, кадровый дефицит и постепенное превращение из главной оппозиционной силы региона в одну из нескольких парламентских партий с ограниченным политическим влиянием. Но есть одна вещь, которая остается неизменной: руководство обкома КПРФ по-прежнему демонстрирует удивительную политическую непотопляемость, пишет этот телеграм-канал и заключает: «вообще, в этом есть что-то глубоко марксистское. Мир меняется, политические ландшафты рушатся, партии теряют позиции, появляются новые проекты, а псковская КПРФ продолжает воспроизводить саму себя с упорством, достойным отдельного изучения. Есть ощущение, что после ядерной войны на Земле останутся тараканы и псковский обком КПРФ. Причем последний наверняка успеет выпустить заявление о международной обстановке».

К другим темам. Как было сказано, осенью у нас будет новый парламент: впервые избираемый уже под новым названием, ротация гарантированно превысит обычные показатели и составит никак не менее 50 процентов. Вполне вероятно, произойдет изменение структуры ЗакСа, и в нем появятся новые комитеты — скажем, по обороне и безопасности, где окажутся идущие на выборы ветераны СВО. А в уже существующих комитетах могут поменяться руководители.

Стопроцентно это произойдет с бюджетным комитетом — его теперь уже бывший председатель, ранее не ставший участвовать в предварительном голосовании ЕР многоопытный Александр Братчиков сложил депутатские полномочия.

В партии говорят: «Он для себя определил, что этот этап закончен. У него есть, чем заниматься, он имеет отношение к бизнесу в регионе, и наверное, посвятит себя другой работе, не менее важной. Ему нужно пожелать только успеха», - так это прокомментировал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский в программе «Политкухня».

Отвечая на наши вопросы, он сообщил, что, по данным социологии, рейтинг партии власти в Псковской области уже сейчас превышает 50 процентов (что заметно выше общероссийского), по этому показателю псковская область на 24-м месте в стране. Помимо этого, лидер псковских единороссов раскрыл секреты формирования команды и рассказал, как «по граммам» выверяли топ-5 партийного списка, в который вошли губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также глава Пскова Борис Елкин. По словам Александра Козловского, при выборе кандидатов учитывались социологические показатели, поддержка граждан, антирейтинги и много чего еще. «Эта работа в каком-то роде представляет собой математику. Хоть сейчас мы на политической кухне, но если рассматривать с точки зрения приготовления блюд, то мы всё вымеряем по граммам», — заверил единоросс.

Александр Козловский: Когда делаешь по граммам — тогда результат…

Александр Савенко: ...удивляет?

Александр Козловский (смеется): Нет, не удивляет. Удивляет - когда на глаз. А так - он более прогнозируемый.

Вот на этом, в ожидании предвыборных новостей и от других партий, поставим сегодня точку. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области, сайты ЛДПР и КПРФ.