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Зюганов, Коновалов и Афонин возглавят предвыборный список КПРФ

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КПРФ предварительно определилась, кто поведет партию на выборы в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к руководству Компартии. С высокой вероятностью в общефедеральную часть списка войдут 15 человек.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Первым номером будет бессменный председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы всех созывов, вслед за ним – глава Хакасии (с 2018 г.), первый секретарь республиканского обкома 38-летний Валентин Коновалов. Третьим будет первый заместитель Зюганова по ЦК КПРФ Юрий Афонин, последние годы занимающийся оргвопросами в партии.

Съезд КПРФ, который окончательно утвердит кандидатов, пройдет в субботу, 20 июня. Изменения в списке, в том числе по инициативе лидера партии, могут произойти в любой момент до голосования, оговариваются источники.

В партии считают, что с текущим составом кандидатов и развитием повестки в стране можно рассчитывать на «достойный результат». В 2021 г. КПРФ набрала 18,9% голосов.

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