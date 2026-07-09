Псковское «Яблоко» утвердило список кандидатов на выборы в ЗакСобрание

Фермер Александр Конашенков, менеджер Яна Иванова, капитан первого ранга запаса ВМФ Евгений Васильев, педагог Татьяна Пасман и врач Вера Реброва возглавили список «Яблока» в Законодательное Собрание Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото: Псковское реготделение партии «Яблоко»

8 июля конференция псковского «Яблока» выдвинула 57 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области — 44 кандидата в составе единого списка партии и 13 кандидатов по всем одномандатным избирательным округам.

В общеобластную часть списка вошли пять человек: глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей», президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков, руководитель аппарата депутата ЗакСобрания Псковской области Артура Гайдука, менеджер Яна Иванова, капитан первого ранга запаса ВМФ, агроном Евгений Васильев, историк и педагог Татьяна Пасман, врач скорой помощи Вера Реброва.

В составе списка сформировано 13 региональных групп, каждая состоит из трёх человек.

По одномандатным избирательным округам выдвинуты:

Округ № 1 (Псков) — Татьяна Пасман;

Округ № 2 (Псков) — Евгений Васильев;

Округ № 3 (Псков) — Алексей Канищев;

Округ № 4 (Псков) — Яна Иванова;

Округ № 5 (Великие Луки) — Надежда Григорьева;

Округ № 6 (Великие Луки) — Константин Некрасов;

Округ № 7 (Псковский, Гдовский муниципальные округа) — Александр Конашенков;

Округ № 8 (Плюсский, Стругокрасненский, Порховский, Дновский муниципальные округа) — Вера Реброва;

Округ № 9 (Островский, Новоржевский, Пушкиногорский муниципальные округа) — Дмитрий Шеметов;

Округ № 10 (Печорский, Палкинский, Пыталовский, Красногородский муниципальные округа) — Михаил Бобров;

Округ № 11 (Дедовичский, Бежаницкий, Локнянский, Опочецкий муниципальные округа) — Роман Лаврентьев;

Округ № 12 (Великолукский, Новосокольнический, Куньинский, Усвятский муниципальные округа) — Павел Семериков;

Округ № 13 (Себежский, Пустошкинский, Невельский муниципальные округа) — Андрей Вихман.

Среди выдвинутых кандидатов — пять действующих депутатов от «Яблока»: Татьяна Пасман (Псковская городская Дума), Юлия Андреева (Собрание Порховского муниципального округа), Алексей Громов (Собрание Дновского муниципального округа), Евгений Васильев и Александр Конашенков (Собрание Гдовского муниципального округа).

Напомним, федеральный съезд партии, прошедший 27 июня в Москве, выдвинул заместителя председателя псковского «Яблока» Яну Иванову третьим номером в общефедеральном списке партии в Госдуму.

Александр Конашенков возглавил объединённую группу Псковской, Смоленской и Калужской областей в составе единого списка партии «Яблоко». Евгений Васильев выдвинут кандидатом от партии «Яблоко» по Псковскому округу на выборах депутатов Госдумы.

Кандидаты от псковского регионального отделения Алексей Канищев, Дмитрий Шеметов, Вера Реброва, Савелий Магер, Юлия Андреева, Роман Лаврентьев и Екатерина Никитина вошли в другие региональные группы федерального списка партии «Яблоко».

Кандидаты от «Яблока» идут на все выборы под лозунгом «За мир и свободу! За жизнь без страха!»