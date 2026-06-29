Александр Конашенков возглавил объединённую группу Псковской, Смоленской и Калужской областей списка «Яблока» в Госдуму

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александр Конашенков возглавил объединённую группу Псковской, Смоленской и Калужской областей в составе единого списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Александр Конашенков родился в деревне Попара Руднянского района Смоленской области. С отличием окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, специальность «Учёный агроном». Впоследствии защитил кандидатскую и докторскую диссертации, доктор сельскохозяйственных наук.

Начал трудовой путь в совхозе «Красный Октябрь» Руднянского района. Прошёл срочную службу в пограничных войсках Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа. Свою профессиональную карьеру строил на Гдовской земле: с 1990 года работал главным агрономом в совхозе «Добручинский», а в 1992 году создал и бессменно возглавляет крестьянское хозяйство «Прометей», одновременно с 2014 года являясь президентом Ассоциации фермерских хозяйств Псковской области.

Избирался депутатом Собрания Гдовского района третьего–седьмого созывов, а в 2025 году стал депутатом Собрания Гдовского муниципального округа от партии «Яблоко». Заместитель председателя псковского «Яблока». Награждён почётной грамотой Минсельхоза РФ. Женат.

В составе команды региональной группы восемь участников, в том числе три кандидата от Псковской области — глава фермерского хозяйства Александр Конашенков, педагог Татьяна Пасман и капитан первого ранга запаса Евгений Васильев.

В общефедеральную часть списка кандидатов в Госдуму, состоящую из семи человек, вошли заместитель председателя Псковского «Яблока» Яна Иванова (№3) и защитник зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга* Виталий Исаков (№4).

Кандидаты от псковского регионального отделения также вошли в составы других региональных групп: инженер-конструктор Алексей Канищев, предприниматель Дмитрий Шеметов, врач Вера Реброва, IT-специалист Савелий Магер, экономист Юлия Андреева и помощники депутата Заксобрания Псковской области Роман Лаврентьев и Екатерина Никитина.

Предвыборный съезд партии «Яблоко», проходивший в Москве 27 июня, выдвинул 412 кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Съезд проголосовал за включение в федеральный список 275 кандидатов, ещё 137 человек были выдвинуты по одномандатным округам. В составе 71 региональной группы 268 кандидатов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.