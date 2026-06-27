Яна Иванова рекомендована на выборы в Госдуму от «Яблока»

Помощник депутата Законодательного Собрания Псковской области, заместитель председателя Псковского регионального отделения партии Яна Иванова рекомендована политкомитетом партии «Яблоко» в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу, сообщается на сайте партии.

Яна Иванова окончила среднюю общеобразовательную школу № 18, поступила на факультет управления и экономики Псковского государственного политехнического института.

В школьные и студенческие годы занималась общественной деятельностью.

В 2018 году прошла профпереподготовку по специальности «Психолог-консультант».

С 2021 года работает помощником депутата Законодательного Собрания Псковской области от «Яблока» Артура Гайдука.

C 2022 года — заместитель председателя Псковского «Яблока».

Воспитывает двоих детей.

Помимо нее в список рекомендованных вошли член Федерального Бюро партии, председатель Челябинского регионального отделения партии Ярослав Щербаков, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, юрист Виталий Исаков, руководитель аналитического центра партии «Яблоко» Иван Большаков, советник председателя партии «Яблоко», председатель Омского регионального отделения партии Татьяна Шнейдер.