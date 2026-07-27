КПРФ и ЛДПР представили документы для заверения списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области

Псковские региональные отделения КПРФ и ЛДПР представили в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Для проверки документов у комиссий есть 10 календарных дней со дня приема. При отсутствии замечаний единый список кандидатов будет зарегистрирован.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.