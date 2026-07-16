Избирком заверил списки четырех партий на выборы депутатов Заксобрания Псковской области

Списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутые «Партией пенсионеров», КПРФ, а также единые списки ЛДПР и партии «Справедливая Россия» заверены в рамках 158-го заседания Избирательной комиссии Псковской области 16 июля, сообщили в облизбиркоме.

Изображения: Избирательная комиссия Псковской области

Также зарегистрированы уполномоченные представители КПРФ, зарегистрированы уполномоченные представители «Справедливой России», в том числе по финансовым вопросам, зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам ЛДПР, одному уполномоченному представителю по финансовым вопросам ЛДПР отказано в регистрации.

Помимо этого, дали разрешения на открытие специальных избирательных счетов кандидатам в депутаты по одномандатному избирательному округу №150 на выборах депутатов Государственной Думы Игорю Романову («Новые люди»), Наталье Тудаковой («Справедливая Россия»), Евгению Васильеву («Яблоко»), Александру Козловскому («Единая Россия»).

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоятся 18-20 сентября.